    30.09.2025
    Media

    Dit zijn de genomineerden voor de Dutch Podcast Awards 2025

    By: Laura Jenny

    BlogMedia

    Zoek je nog een nieuwe podcast om naar te luisteren? Genoeg mooie verhalen die in Nederland worden verteld, maar hoe weet je nou welke de moeite waard is? Deze podcasts zijn genomineerd voor een Dutch Podcast Award.

    Genomineerden Dutch Podcast Awards

    Het is vandaag de dag van de podcast, een fenomeen dat eigenlijk al veel ouder is dan veel mensen denken. Aan het begin van deze eeuw waren podcasts ook heel populair, alleen waren ze toen iets minder gemakkelijk te beluisteren dan nu. Je kunt nu in een seconde een podcast aanzetten op bijvoorbeeld Spotify of Podimo, terwijl je daarvoor vroeger soms erg ingewikkeld moest doen via iTunes. Podcasts zijn ideaal om te luisteren tijdens het fietsen, autorijden, huishoudelijke taken en sporten. Maar welke podcasts zijn de moeite waard? Wellicht haal je inspiratie uit de genomineerden van de Dutch Podcast Awards.

    Je kunt bovendien nu stemmen op de genomineerde waarvan jij vindt dat die moet winnen. Je kunt tot en met donderdag 30 oktober stemmen en op dinsdag 4 november worden de awards voor de beste podcasts uit Nederland vergeven. De podcast met de meeste stemmen krijgt de Publieksprijs 2025, die vorig jaar werd gewonnen door BROERS met Sam en Rijk (Hofman). Die kunnen dit jaar de award niet meer winnen, maar dit zijn de podcasts die daar wel kans op maken:

    Brandstory
    Op de Barricade – Opera2day
    De Oversteek: Verenigd Koninkrijk – Nederlandse ambassade in Londen
    Knagende vragen – De Consumentenbond
    Dichterbij – Hogeschool Windesheim
    Echte politieverhalen – Politie Nederland

    Dagelijks
     NRC Vandaag – NRC
     NOS De Dag – NOS
     Alledaagse vragen – NPO Luister
     Make Europe Great Again – BNR Nieuwsradio
    Lang verhaal kort

    Het Beste Interview
     Zolang het leuk is – BNR Nieuwsradio
     De Ongelooflijke Podcast – EO
     Slachtofferhulp, de podcast – BNNVARA
     Het Uur – NRC
     Napleiten – BNR Nieuwsradio

    Fictie
     Parnassia – EO
     Mysteries van het Mauritshuis – Abel Studios
     La Isla Bonita – Productiehuis BRUT

    Chatcast Vermaak
     De Leeuw Brult Verder – Omroep MAX
     De Stijn, Tobi en Jeppe Show – Dag en Nacht Media
     De Shitshow – Tonny Media
     Geuze & Gorgels – Tonny Media
     Drie Kwartjes – Tonny Media

    Chatcast Informatief
     Veldheren – Dag en Nacht Media
     Radio Oranje – Dag en Nacht Media
     De zaak ontleed – De Telegraaf
     Bureau Sport – BNNVARA
     Radio BOOS – BNNVARA

    Verhalend
     Het is niet van mij – KRO-NCRV
     De Eierwekker – De Makers Podcast
     Mino’s Imperium – NPO
     Onkruid in het paradijs – Omroep MAX
     Het Verhaal van de Sacha Hal – NTR

    Journalistiek
     Dolle Mina’s van de doos – Omroep HUMAN
     Niemandsland – De Volkskrant
     De Verloren Zaak – AD
     Onaantastbaar – NTR
     Bouta’s Laatste Zet – Omroep HUMAN

    Jeugd
     Zin in Zappelin – NPO Zappelin
     Spoedcursus voor Slimmeriken – Abel Studios
     NOS Jeugdjournaalpodcast – NPO Zapp

    Sound Design
     De Barbie Tapes – Omroep WNL
     Mysteries van het Mauritshuis – Abel Studios
     Parnassia – EO
     Aanzinnig Land – BNNVARA
     De Nederlandse bewaaksters van Auschwitz – AVROTROS

    Vernieuwing
     Na het Applaus – Theater aan de Schie
     Datecast – Corti Media
     Radio Oranje – Dag en Nacht Media
     De Bingomaffia – BNNVARA
     Dieren laten van zich horen – Studio Freek

    Wil je nog meer inspiratie? Check ook 10 langlopende podcasts die nog steeds de moeite waard zijn.

    Laura Jenny
    Laura Jenny
    Is ze niet aan het tikken, dan reist ze rond in de wondere wereld van entertainment of op een toffe plek in de echte wereld. Mario is de man van haar leven, Belle is haar beste...

