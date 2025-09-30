Dit zijn de genomineerden voor de Dutch Podcast Awards 2025

Zoek je nog een nieuwe podcast om naar te luisteren? Genoeg mooie verhalen die in Nederland worden verteld, maar hoe weet je nou welke de moeite waard is? Deze podcasts zijn genomineerd voor een Dutch Podcast Award.

Genomineerden Dutch Podcast Awards

Het is vandaag de dag van de podcast, een fenomeen dat eigenlijk al veel ouder is dan veel mensen denken. Aan het begin van deze eeuw waren podcasts ook heel populair, alleen waren ze toen iets minder gemakkelijk te beluisteren dan nu. Je kunt nu in een seconde een podcast aanzetten op bijvoorbeeld Spotify of Podimo, terwijl je daarvoor vroeger soms erg ingewikkeld moest doen via iTunes. Podcasts zijn ideaal om te luisteren tijdens het fietsen, autorijden, huishoudelijke taken en sporten. Maar welke podcasts zijn de moeite waard? Wellicht haal je inspiratie uit de genomineerden van de Dutch Podcast Awards.

Je kunt bovendien nu stemmen op de genomineerde waarvan jij vindt dat die moet winnen. Je kunt tot en met donderdag 30 oktober stemmen en op dinsdag 4 november worden de awards voor de beste podcasts uit Nederland vergeven. De podcast met de meeste stemmen krijgt de Publieksprijs 2025, die vorig jaar werd gewonnen door BROERS met Sam en Rijk (Hofman). Die kunnen dit jaar de award niet meer winnen, maar dit zijn de podcasts die daar wel kans op maken: