Dit zijn de genomineerden voor de Dutch Podcast Awards 2025

Zoek je nog een nieuwe podcast om naar te luisteren? Genoeg mooie verhalen die in Nederland worden verteld, maar hoe weet je nou welke de moeite waard is? Deze podcasts zijn genomineerd voor een Dutch Podcast Award.
Het is vandaag de dag van de podcast, een fenomeen dat eigenlijk al veel ouder is dan veel mensen denken. Aan het begin van deze eeuw waren podcasts ook heel populair, alleen waren ze toen iets minder gemakkelijk te beluisteren dan nu. Je kunt nu in een seconde een podcast aanzetten op bijvoorbeeld Spotify of Podimo, terwijl je daarvoor vroeger soms erg ingewikkeld moest doen via iTunes. Podcasts zijn ideaal om te luisteren tijdens het fietsen, autorijden, huishoudelijke taken en sporten. Maar welke podcasts zijn de moeite waard? Wellicht haal je inspiratie uit de genomineerden van de Dutch Podcast Awards.
Je kunt bovendien nu stemmen op de genomineerde waarvan jij vindt dat die moet winnen. Je kunt tot en met donderdag 30 oktober stemmen en op dinsdag 4 november worden de awards voor de beste podcasts uit Nederland vergeven. De podcast met de meeste stemmen krijgt de Publieksprijs 2025, die vorig jaar werd gewonnen door BROERS met Sam en Rijk (Hofman). Die kunnen dit jaar de award niet meer winnen, maar dit zijn de podcasts die daar wel kans op maken:
Brandstory
Op de Barricade – Opera2day
De Oversteek: Verenigd Koninkrijk – Nederlandse ambassade in Londen
Knagende vragen – De Consumentenbond
Dichterbij – Hogeschool Windesheim
Echte politieverhalen – Politie Nederland
Dagelijks
NRC Vandaag – NRC
NOS De Dag – NOS
Alledaagse vragen – NPO Luister
Make Europe Great Again – BNR Nieuwsradio
Lang verhaal kort
Het Beste Interview
Zolang het leuk is – BNR Nieuwsradio
De Ongelooflijke Podcast – EO
Slachtofferhulp, de podcast – BNNVARA
Het Uur – NRC
Napleiten – BNR Nieuwsradio
Fictie
Parnassia – EO
Mysteries van het Mauritshuis – Abel Studios
La Isla Bonita – Productiehuis BRUT
Chatcast Vermaak
De Leeuw Brult Verder – Omroep MAX
De Stijn, Tobi en Jeppe Show – Dag en Nacht Media
De Shitshow – Tonny Media
Geuze & Gorgels – Tonny Media
Drie Kwartjes – Tonny Media
Chatcast Informatief
Veldheren – Dag en Nacht Media
Radio Oranje – Dag en Nacht Media
De zaak ontleed – De Telegraaf
Bureau Sport – BNNVARA
Radio BOOS – BNNVARA
Verhalend
Het is niet van mij – KRO-NCRV
De Eierwekker – De Makers Podcast
Mino’s Imperium – NPO
Onkruid in het paradijs – Omroep MAX
Het Verhaal van de Sacha Hal – NTR
Journalistiek
Dolle Mina’s van de doos – Omroep HUMAN
Niemandsland – De Volkskrant
De Verloren Zaak – AD
Onaantastbaar – NTR
Bouta’s Laatste Zet – Omroep HUMAN
Jeugd
Zin in Zappelin – NPO Zappelin
Spoedcursus voor Slimmeriken – Abel Studios
NOS Jeugdjournaalpodcast – NPO Zapp
Sound Design
De Barbie Tapes – Omroep WNL
Mysteries van het Mauritshuis – Abel Studios
Parnassia – EO
Aanzinnig Land – BNNVARA
De Nederlandse bewaaksters van Auschwitz – AVROTROS
Vernieuwing
Na het Applaus – Theater aan de Schie
Datecast – Corti Media
Radio Oranje – Dag en Nacht Media
De Bingomaffia – BNNVARA
Dieren laten van zich horen – Studio Freek
