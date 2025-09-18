Donald Duck komt met DigiDuck om kinderen digitaal vaardiger te maken

Hoe leer je kinderen iets? Dat doe je niet zelf, dat laat je over aan Donald Duck, het favoriete stripfiguur van kinderen. Reden voor een groep bedrijven om de snavels bij elkaar te steken en te komen met de DigiDuck te komen, een special van de Donald Duck-strips.

DigiDuck

Het brengt kinderen digitale vaardigheden bij en legt meer uit over kunstmatige intelligentie en online veiligheid. Nederlandse kinderen blijken achter te blijven als het om digitale geletterdheid gaat. Het is op dit moment zelfs helemaal geen vak dat op school wordt gegeven. Gelukkig staat dat wel te gebeuren, maar dat is pas in 2027.

De bedrijven achter de DigiDuck vinden dat actie nu nodig is. Het gaat om Microsoft, de Codeerschool, Wortell, veiliginternetten.nl en DPG Media. Zij stellen dat ouders, scholen, beleidsmakers en bedrijven nu iets moeten gaan doen om vast wat in te lopen met de achterstand.

Donald Duck leest nepnieuws

Reden voor Donald Duck om kinderen te wijzen op nepnieuws en hoe je dat kunt herkennen. Veel kinderen maken immers wel al gebruik van sociale media, het broeinest van nepnieuws. Daarnaast leren kinderen sterke wachtwoorden maken. Ook handig als je een account maakt voor sociale media.

“Digitale geletterdheid is geen luxe, maar een noodzaak”, zegt Jet de Ranitz, Public Sector Lead bij Microsoft Nederland. “Met de DigiDuck kunnen kinderen op een speelse en toegankelijke manier leren omgaan met AI. Zo willen we eraan bijdragen dat iedereen mee kan doen.”

“Het is niet vanzelfsprekend dat alle kinderen vanuit huis en/of hun directe omgeving genoeg meekrijgen over digitale geletterdheid, technologie en online veiligheid”, vult Ilona Zijlstra, directeur van basisschool De Plataan, aan. “De DigiDuck draagt bij aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden: herkenbaar, leuk en leerzaam.”

Download hem nu

De DigiDuck is verkrijgbaar bij de Donald Duck van deze week en wordt verspreid op scholen via Kidsweek. Je kunt hem ook downloaden, namelijk via EDP.