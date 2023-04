10 langlopende podcasts die nog steeds de moeite waard zijn

Podcasts lijken te blijven, al zien we ook dat veel populaire podcasts half 2022 zijn gestopt: Man, Man, Man bijvoorbeeld, of de Zelfspodcast. Gelukkig zijn er heel veel langlopende podcasts over om heerlijk te bingeluisteren. Podcasts die ook nog regelmatig van nieuwe afleveringen worden voorzien, zodat je elke week (soms zelfs elke dag) iets nieuws hebt om te luisteren. Deze podcasts zijn op het moment van schrijven heel groot én duren nog steeds voort.

1. PorteRenee PorteRenee heeft zoveel afleveringen van haar podcast gemaakt, dat je je bijna niet kunt voorstellen dat ze nog niet alles heeft gezegd over geld dat er te zeggen was. PorteRenee gaat over geldzaken en is een Nederlandse podcast, wat een grote plus is. Er zijn ook goede geldpodcasts uit de Verenigde Staten, maar daar zit het systeem toch net even anders in elkaar. Je zal het ongetwijfeld niet altijd met PorteRenee eens zijn, maar het is wel een ideale podcast om even op een leuke manier bij je financiën stil te staan.

2. Conan O’Briend needs a friend Talkshowhost Conan O’Briend had een talkshow op televisie, maar zet die op een bepaalde manier voort in een podcast. Hij voelt allerlei beroemde mensen aan de tand en doet dat wat langer dan de showbites-achtige constructie die hij had in zijn talkshow. Dit is heerlijk lang luisteren en daarbij maakt O’Brien ook nog wat ruzie met zijn assistenten. Erg vermakelijk. 3. The Moth The Moth is een van onze favoriete podcasts, omdat deze eens niet is opgehangen aan een beroemdheid, maar juist gaat om willekeurige mensen. Nou ja, willekeurige mensen die allemaal iets gemeen hebben, namelijk dat ze een enorm persoonlijk verhaal blootleggen aan miljoenen buitenstaanders. Elk verhaal is weer bijzonder om te horen en de toon in The Moth is erg prettig waardoor je steeds maar door blijft luisteren.

4. De Universiteit van Nederland Oke, The Moth was dan een van onze favoriete Engelstalige podcasts, want de Universiteit van Nederland is onze favoriete Nederlandse podcasts. De gezellige kwinkslag aan onderwerpen die de revue passeren zijn fascinerend, ook als je dacht dat een bepaald onderwerp totaal niet interessant was (of juist veel te ingewikkeld). Er komen in deze podcast allerlei hoogleraren en slimme mensen voorbij die iets vertellen uit hun vakgebied, maar dan begrijpelijk. Genieten. 5. Bandsplain Mocht je podcasts vinden wat moeilijk vinden omdat je liever met muziek bezig bent, dan is Bandsplain misschien een goed compromis. Elke week komt Yasi Salek met een fan die zijn favoriete band uitlegt. Zo wordt er gerust uren gestoken in het duiken in de historie van de Red Hot Chilli Peppers. Dat wordt allemaal echter zo geanimeerd verteld, dat je dat met gemak luistert en misschien zelfs dan nog hoopt op meer.

6. Crime Show Crime Show is een goede show in plaats van Moordcast, want die heeft al een tijdje niets meer geplaatst. Crime Show is een Engelstalige podcast waarin er in elke aflevering wordt ingezoomd op een bepaalde criminele gebeurtenis en je ook hoort over de levens die hierbij verloren gingen en welke impact dat heeft. Er zitten vaak spannende twists in en gekke situaties waarvan je mond open zal vallen van verbazing. Ah, nog eentje dan? 7. NRC Vandaag Wil je een podcast luisteren die elke dag terugkomt, dan is NRC Vandaag wel een goede keuze. Hierin spreken allerlei journalisten van de krant over de alledaagse nieuwtjes. Niet zozeer om het nieuws te brengen, maar vooral om te duiken in het verhaal erachter. Een beetje duiding. Een beetje NRC Next misschien zelfs wel.

8. Marc-Marie en Aaf vinden iets Deze podcast is niet voor iedereen, maar dat komt vooral omdat Marc-Marie en Aaf als mensen niet voor iedereen zijn. Dat geeft niet, want als je ze erg kunt waarderen, dan zal je genieten van al hun beslommeringen over alledaagse zaken zoals Airfryers en bakfietsmensen. Ze duiken soms in vragen die ze hebben, of frustraties, maar elke keer is het weer een feestje om te luisteren naar hoe deze twee bijzondere mensen alles des levens van een recensie voorzien. 9. Darknet Diaries Voor mensen die into tech zijn is Darknet Diaries een aanrader. Hiervan komen afleveringen niet zo vaak uit als bij veel andere podcasts, maar hij gaat nog steeds stug door. Jack Rhysider gaat in deze podcast dieper in op alles wat te maken heeft met cyber security en hacking. Hij legt dingen uit die normaal achter gesloten deuren plaatsvinden en daardoor krijg je ook leek veel informatie en meer begrip over de wereld van cybersecurity. Iets wat je misschien ook toepast in je eigen leven om je cyberveiligheid te bewaken. 10. De Podcast Psycholoog Podcasts zijn informatief, maar kunnen ook een soort zelfhulpboeken zijn in audiovorm. De Podcast Psycholoog is dat. Elke keer komt er weer een bepaald onderwerp aan bod dat te maken heeft met je brein. Stress, troost, rouw: het komt allemaal voorbij in deze vrij langlopende podcast die je zowel meer inzicht kan geven in jezelf als in de mensen om je heen. Doe er je voordeel mee.