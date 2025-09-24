Briljante meesterzetten in de jongste verkiezingscampagne

Hoewel de verkiezingscampagne nog jong is, kenmerkt deze zich nu al door de briljante meesterzetten van sommige partijen. Partijen die ervoor hebben gekozen de gebaande paden te verlaten en te kiezen voor hun eigen unieke insteek.

Het zou kunnen dat ik bij sommige commentaren ietsje verder ga dan slechts een getrouwe parafrasering van de standpunten van de partij of het partij-icoon. Maar hé, het betreft geen officiële stemwijzer of zoiets, maar gewoon mijn persoonlijke kijk op zaken. Zie het daarom vooral als een ‘ik-stem-wijzer’ op 29 oktober 2025!

VVD

De eer voor de meest briljante aanpak moet worden gelaten aan Dilan Yeşilgöz van de VVD. Met haar ongeëvenaarde meesterzet nog voor de campagne goed en wel begonnen was, verbaasde ze vriend en vijand. De VVD trapte de verkiezingscampagne niet zoals gewoonlijk af met een economische held maar met een culturele held. In een ongekend originele zet besloot de VVD de verkiezingscampagne af te trappen…..samen…..met…..Douwe Bob!

Dilan ontving hiervoor achteraf niets dan lovende kritieken en het onderstreepte haar kwaliteiten als reactief reagerend populistisch leider van een partij die als geen ander begrijpt dat ondernemende artiesten de steunpilaar vormen van een gezonde culturele sector. Douwe Bob (de ware held in dit cartooneske verhaal) heeft zich vervolgens tot het uiterste ingespannen om Dilan Yeşilgöz volkomen terecht een flinke steun-duw-trap in de rug te geven.

Een bizarre SpongeBob SquarePants-episode waardig, ware het niet dat dit verhaal wel echt is gebeurd!

PVV

Je kunt van alles van Geert Wilders vinden, maar een gebrek aan slechte smaak kun je hem niet verwijten. Niet lang na de gruwelijke moord op de 17-jarige Lisa bleek Geert Wilders zich onverwachts te ontpoppen als een consciëntieus voorvechter van vrouwenrechten. En ik al die tijd maar denken dat de PVV voornamelijk een ‘one issue’ partij was.

Geert beloofde – ik parafraseer vrij uitgebreid – dat onder zijn krachtige leiderschap en bestuur alle asielzoekers Nederland subiet zouden moeten verlaten en dat Nederlandse vrouwen zich eindelijk weer veilig zouden kunnen voelen op onze straten en pleinen. Zeg maar een krachtig voortgezette trend van ‘de zon gaat weer schijnen in Nederland’, illustratief voor zijn laatste huzarenstukje qua daadkrachtig bestuur…..daadkrachtig bestuur…..daadkrachtig bestuur…..wegloper…..wegloper…..wegloper…..(PVV-echoput)

Het moet worden gezegd: alleen briljante politici weten een gruwelijke gebeurtenis zo smakeloos uit te melken als onze Geert dat hier doet. Ik veronderstel niettemin dat de 32 geprognosticeerde PVV-zetels staan voor een achterban die vrouwenrechten in al haar facetten zal beschermen. En dat als er al door brievenbussen wordt gepist, het als het aan hen ligt nooit gericht zal zijn tegen vrouwelijke bewoners. En hé, onthoud dat hoewel best veel PVV’ers iets op hun kerfstok hebben, ze wel ontzettend lief zijn voor mensen dieren! Waarschijnlijk is aanstormend PVV-puppy ‘Els Rechts’ daar ook onbewust voor gevallen!?

FVD

Nog zo’n briljante meesterzet in de nog jonge campagne is de vervanging van lijsttrekker Thierry Baudet door de jonge en bevallige Lidewij de Vos. Onbewust voel ik een zekere druk achter mijn gulp ontstaan om toch maar eens op de FVD te gaan stemmen. Misschien heeft Thierry als beoogd nummer 2 wel geredeneerd dat hij hiermee de mensen die hoofdzakelijk met hun lul stemmen voor de FVD kan winnen? Wie zal het zeggen welke mensen hiervoor hun uhh…..stempotlood…..omhoog krijgen? Ik moet eerlijk bekennen dat ik vooralsnog weinig benul heb van de inhoudelijke standpunten van mevrouw de Vos. Wel zie ik dat ze jong en fris overkomt. Haar weloverwogen keuze voor de FVD doet mij echter het ergste vrezen.

Vrede voor Dieren

Een gloednieuwe partij aan de Haagse horizon is ‘Vrede voor Dieren’. Het blijken de ontevreden en afgesplitste leden van de ‘Partij voor de Dieren’ naar aanleiding van de steun van de PvdD voor de defensiebegroting van het demissionaire kabinet. Het heeft er alle schijn van dat ze vrede voor dieren belangrijker vinden dan vrede in Europa, maar wie ben ik om hun principiële keuzes te veroordelen?

Weet wel dat als de Russen komen ze hun konijnenhokken en dierenstallen mogelijk subiet van een Russische vlag zullen voorzien om in ieder geval hun geliefde dieren te redden. Je kunt vervolgens zelf ook wel uitvogelen aan wie ze in dat geval in historisch opzicht zullen doen denken…..

Partij voor de Dieren

Esther Ouwehand van de ‘Partij voor de Dieren’ is er in geslaagd om alle ogen op zich gericht te krijgen met haar uitgesproken standpunt en verzet tegen de Palestijnse Genocide. Met haar uitspraak ‘Fokking hell’ en haar Palestijnse blouse (zie de video hieronder) ging ze viraal in huiskamers en op schermen. Hoewel het misschien enigszins ‘over de top’ campagnedrama betreft, heeft ze hiermee wel mijn respect verdiend. Haar ethiek en lef verdienen wat mij betreft de hoofdprijs en dat is welgemeend in tegenstelling tot mijn overwegend cynische commentaren elders in dit stuk.