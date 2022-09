​8 handige extensies voor de Chrome-browser

Hoewel veel mensen zweren bij Evernote, is Save to Pocket ook zeker een goede extensie. Het voordeel is dat je artikelen die je online tegenkomt handig even kunt parkeren. Heb je bijvoorbeeld wel interesse, maar geen tijd, dan kun je een artikel handig even opslaan voor later. Het geldt niet alleen voor artikelen: je kunt ook afbeeldingen en documenten bewaren. Het voordeel is dat het ook synchroniseert, dus als je de Save to Pocket-app hebt op je smartphone, dan kun je ook daar je knipsels vinden die je op je laptop hebt gevonden.

Je gebruikt je Chrome-browser ongetwijfeld heel goed om naar handige websites te gaan, maar heb je wel eens bedacht dat je je browser zelf ook aanzienlijk handiger kunt maken? Voor menig probleem heeft de browser een oplossing. Die oplossingen komen in de vorm van extensies: dat zijn een soort apps die je op je browser downloadt. Klinkt ingewikkelder dan het is, want het is vaak in een paar seconden gefikst. Deze extensies moet je zeker eens proberen. Vind je het niks: dan kun je het gewoon weer verwijderen.

Smallpdf

Wil je pdf-bestanden bewerken, dan zal Adobe je al gauw allerlei dure programma’s willen aansmeren. Er zijn echter allerlei tools waardoor dat helemaal niet hoeft. Eén van die tools is Smallpdf, dat je ook handig als extensie kunt toevoegen aan je browser. Je kunt twee keer per dag gratis een pdf bewerken, dus mocht je een tikfoutje zien of toch een plaatje willen bijsnijden, dan kan dat alsnog. En: het is ook makkelijk om even snel PDF’s die uit meerdere pagina’s bestaan te splitten, wat bijvoorbeeld handig is bij concertkaartjes.

Honey

Honey is er nog niet voor heel veel Nederlandse websites, maar zeker als je regelmatig in het buitenland webwinkelt, dan is Honey een handige extensie. Die kan namelijk uit zichzelf aangeven dat er misschien wel actiecodes zijn bij die winkel en daarmee kun je zomaar geld besparen zonder dat je er heel veel moeite voor hoeft te doen. Je hoeft geen gekke omwegen te gebruiken, je kunt gewoon direct Honey gebruiken en die kent vaak een heleboel actiecodes.