10 tips en tricks voor Snapchat

Snapchat biedt je de kans om geweldige filters te gebruiken. Dat weten we inmiddels. Maar wist je dat je meer dan 1 filter kunt gebruiken? Dat doe je door bij het gebruik van een filter van links naar rechts te swipen over het beeld, terwijl je ook het scherm ingedrukt houdt. Met je andere vinger veeg je dan nog eens over het scherm en kies je een tweede filter.

Heb jij een data-abonnement dat door alle bezuinigingen wel wat te wensen overlaat? Misschien wil je je datagebruik door Snapchat dan wat beperken. In de instellingen van Snapchat (via Beheren en dan Reisstand) kun je de optie vinden om te besparen op de data. Als je die inschakelt, dan krijg je bij alle Snaps en verhalen de mogelijkheid om eerst te tikken voor je content downloadt.

Geel en een spookje, dat is Snapchat. Het social medium is in tegenstelling tot bijvoorbeeld Instagram minder goed ingeburgerd bij oudere generaties, waardoor het toch meer voor jongere generaties is gebleven. Wil je weten hoe je het goed kunt gebruiken? Lees dan deze tien tips en tricks.

Snapchat is vooral bekend van Bitmoji, de grappige avatar die je er precies zo uit kunt laten zien als jezelf. Inclusief outfits en props om nog meer van je persoonlijkheid te laten zien. Ben je trots op je Bitmoji of wil je graag toch wat meer privacy, dan kun je er ook voor kiezen om je Bitmoji je avatar te maken. Dat doe je door op het witte spookje in je profiel te tikken. Je kunt dan de Bitmoji-app downloaden en je Bitmoji maken. Of je opent gewoon de Bitmoji-app. Binnen die app kun je ervoor kiezen om te linken met Snapchat en van jouw creatie je avatar te maken.

Je weet vast wel hoe je van camera kunt wisselen voordat je een Snap maakt, maar wist je dat dat ook kan als je middenin een video zit? Je kunt tijdens het opnemen van een video de cameraknop ingedrukt houden om te wisselen van de achtercamera naar de frontcamera of andersom. Dat biedt net weer even een ander perspectief en is perfect voor een reactievideo.

6. Maak mooiere posts dankzij een grid

Een grid is niet kinderachtig, het is niet zoals de kinderbaan bij bowlen, het is echt een asset binnen Snapchat. Het helpt je met bewerkstelligen wat de horizon is en vooral dat die recht is. Dit maakt je posts een stuk beter om naar te kijken en je posts aanzienlijk professioneler ogen. Je kunt het grid aanzetten door het kleine pijltje aan te tikken wanneer je in de cameramodus zit.

7. Voeg een teksteffect toe

Als je statisch tekst gebruikt dan komt je boodschap wel over, maar het is wel wat saai. Je kunt veel beter kiezen voor speciale effecten met je teksten, door de AR-tekstoptie te kiezen (via de zoekfunctie en dan 3D Caption) kun je een lens selecteren die AR Text heet. Je kunt dan kiezen voor allerlei verschillende tekstopties, zoals bobbelig, golvend en zo wordt je tekst geanimeerd en kun je er zelfs filters aan toevoegen voor wat extra effect.

8. Stop er muziek bij

Sommige mensen denken dat muziek bji een social post vervelend is, maar we zijn anno 2023 helemaal gewend om wel muziek bij posts te horen. Het brengt wat extra sfeer of kan een boodschap beter overbrengen. Even een veelzeggende songtekst of een muziekje dat heel populair is: het is vaak goed voor je posts. Je voegt muziek toe door op ‘sounds’ te tikken voordat je de Snap opneemt. Je krijgt dan een groot arsenaal aan nummers om uit te kiezen. Veel plezier!