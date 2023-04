10 tips en tricks voor WhatsApp

Je gebruikt WhatsApp al jaren, maar haal je echt alles eruit wat erin zit? In onze reeks 10 tips en tricks doen we vandaag wat tips voor de messenger uit de doeken. Misschien ken je ze al, maar wie weet zitten er nog verrassingen voor je bij.

1. Wie in de groep je bericht al heeft gezien

Ongeacht of je blauwe vinkjes aan hebt staan of niet: in groepsgesprekken weten mensen wel iets meer over jou. Het voordeel is dat jij op jouw beurt ook meer weet over anderen. Zo kun je zien wie jouw bericht allemaal hebben gelezen in een groep, wat erg handig is wanneer je bijvoorbeeld iemand kwijt bent en zeker wil zijn dat hij je bericht over waar je staat wel heeft gezien. Je ziet dat door je vinger wat langer op het verstuurde bericht te houden, vervolgens zie je dan de i van informatie en als je daarop tikt, dan ben je een stuk wijzer.

2. Verschillende meldingen per persoon

Wil je graag een ander geluid horen als je vriend(in) je een bericht stuurt? Je kunt in WhatsApp gebruik maken van aangepaste meldingen. Hierbij kun je ervoor kiezen om bij bepaalde mensen (naar keuze) een ander geluid te horen wanneer ze je een app sturen. Hoe? Ga in je gesprek naar de naam van de persoon. Zijn/haar profiel opent en je kunt bij aangepaste meldingen een andere ringtone instellen, of een andere kleur led wanneer die persoon een bericht stuurt.