​10 manieren om WhatsApp nog beter te gebruiken

Sommige apps gebruiken we al tien jaar. WhatsApp is daar een goed voorbeeld van. Je bent vaak zo gewend om het op een bepaalde manier te gebruiken, dat je eigenlijk nooit ziet wat er nieuw is, tenzij het van toepassing is op een mogelijkheid die je wel gebruikt. Wil je WhatsApp beter leren gebruiken? Met deze 10 tips WhatsApp je nog beter.

Gesprekken een leuke achtergrond geven Je kunt verschillende gesprekken verschillende achtergronden geven. Zo kun je kiezen voor een leuke foto van jou en die persoon, of gewoon een foto van je kat als je die geen seconde kunt missen. Hoewel de zich herhalende achtergronden het vaak ook erg leuk doen. Die kun je bijvoorbeeld vinden op Google Afbeeldingen door te zoeken naar WhatsApp background. Je kunt tekst vetgedrukt maken Wil je in de familieapp een heel verhaal typen maar daarin iets highlighten? Dat kan. Zet het woord (of de zin) die je wil benadrukken tussen sterretjes en je zal zien dat dat gedeelte dikgedrukt is. Wil je liever cursief, dan doe je in plaats van de tekst tussen sterretjes de tekst tussen lage streepjes en als je de ~ tweemaal gebruikt wordt je tekst doorgestreept.

Je kunt in de browser WhatsAppen Lang niet iedereen weet dit, terwijl zeker als je op een laptop werkt veel makkelijker via de browser WhatsApp-berichten tikt. Deze webversie van WhatsApp is te vinden op web.whatsapp.com. Je moet hiervoor wel een QR-code scannen binnen het koppelingsmenu van WhatsApp, maar dit is een paar seconden al gedaan. Foto’s maken met WhatsApp Wil je iemand een foto van je ontbijt sturen? Doe dat dan niet met het camera-icoon in WhatsApp. De kwaliteit is hiervan heel slecht en je hebt nooit dezelfde tools tot je beschikking als bij je gewone camera. Gewoon even de camera-app van je telefoon openen voor het kiekje en dan die foto versturen zorgt voor een beter resultaat dan die vreemde WhatsApp-camera.

Check of je geblokkeerd bent Als er iets onzekermakend is, dan zijn het wel de vinkjes op WhatsApp. Enerzijds kunnen ze je zoveel belangrijke, fijne informatie verschaffen, anderzijds kunnen ze je tot waanzin drijven. Waarom worden mijn vinkjes niet blauw bij hem of haar? Misschien ben je geblokkeerd. Dat kun je checken aan de hand van een aantal dingen: zie je nooit een blauw vinkje, kun je hem of haar niet in een ander gesprek uitnodigen en zie je de profielafbeelding niet meer? De kans is groot dat je (tijdelijk) op blok staat. Iets meer privacy Zit jij eigenlijk helemaal niet te wachten op die leesbewijzen en andersoortige vinkjes? Heel begrijpelijk. Je hoeft ze ook niet aan te hebben. Je kunt ze gewoon uitzetten door naar de instellingen van WhatsApp te gaan, te kiezen voor Account en dan Privacy. Geen zin in blauwe vinkjes, dan zet je leesbewijzen uit. Mensen zien dan niet meer of jij iets hebt gelezen en andersom ook niet.

Verstuur een bericht naar heel veel mensen Wil je een bepaalde groep mensen een bericht sturen op WhatsApp? Je kunt dan natuurlijk een groep aanmaken, maar misschien zit je er totaal niet op te wachten om al die mensen in een groep te zetten. Bovendien heb je dan wéér een groepsgesprek waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Je kunt ook een WhatsApp-bericht sturen alsof het een soort e-mail is. Je doet dat door rechtsboven naar de drie puntjes te gaan en te kiezen voor ‘Verzendlijst’. Daarin kies je de ontvangers van je bericht en die krijgen vervolgens je bericht allemaal los van elkaar. In één keer alle media uit een gesprek verwijderen Wil je je telefoon opruimen en vind je het zonde om overal alle gifjes en plaatjes van WhatsApp weg te gooien? Als je wel van alle gifjes en plaatjes van bijvoorbeeld een bepaalde groep af wil, dan kun je ook per groep in één keer alle media wissen uit een gesprek. Ga hiervoor naar de instellingen, Opslag en gegevens, opslag beheren, selecteer contact en dan vink je aan waar je vanaf wilt.

Niet alle foto’s en video’s standaard downloaden Wil je helemaal niet zoveel data verbruiken aan WhatsApp? Je kunt natuurlijk op de wifi gaan, zodat je data-abonnement van je smartphone in tact blijft, maar er zijn ook andere manieren om te zorgen dat je data er niet meteen aangaat als je WhatsApp opent. Je kunt binnen instellingen, opslag en gegevens uitschakelen dat media automatisch wordt gedownload. Zeker bij video’s kan dat veel MB’s schelen. Je kunt WhatsApp-bellen uitschakelen Wederom iets wat niet iedereen weet, maar als jij er niet op gebrand bent om te videobellen, dan kun je dit gewoon uitzetten. Je doet dat door de persoon te selecteren, op zijn of haar naam te drukken en dan ‘toon notificaties’ uit te zetten. Op die manier kan die persoon je wel bellen, maar jij krijgt er geen meldingen van in je scherm. Hopelijk kende jij nog niet alle tips en kun je nu je WhatsApp-ervaring per direct aantrekkelijker maken. Succes!