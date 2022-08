WhatsApp lanceert ‘smartphone loze’ Windows app

Vind jij het soms ook onhandig dat je telefoon continu verbonden moet zijn als je de desktop versie van WhatsApp op je pc of laptop gebruikt? Daar komt nu verandering in. De chatservice heeft namelijk een nieuwe native versie van de Windows App gelanceerd die ook werkt wanneer je smartphone (even) niet online is.

Mac gebruikers moeten nog even geduld hebben

Voor Mac gebruikers die zitten te wachten op een versie van de ‘offline’ native WhatsApp app geldt dat zij nog even geduld moeten hebben. Volgens de chat service is die nog in ontwikkeling. Hoe lang dat nog duurt, daarover roept WhatsApp nog niets. Tot die tijd zullen zij het dus nog even moeten doen met de huidige webversie in combinatie met een connected smartphone.