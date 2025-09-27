27.09.2025
Online

10 dingen om met je kat te doen in Nano Banana

By: Laura Jenny

Nano Banana is de nieuwe ster van Google en het wordt aan steeds meer Google-apps toegevoegd. Je kunt er heel makkelijk een AI-afbeelding mee maken, met als bijzonderheid dat het niet zo’n heel ingewikkelde prompt nodig heeft voor een tof eindresultaat. Tijd om de proef op de som te nemen en je te laten zien hoe bizar je je eigen kat eruit kunt laten zien met Google’s AI-afbeeldingenmaker Nano Banana.

1. Maak van mijn kat een ridder, zwaard in de poot en al

Je kunt er dus een volledige volzin van maken, maar let op: als jij vindt dat een ridder pas een ridder is met een zwaard, dan moet je dat wel vertellen aan Nano Banana.

Kat ridder 1

2. Kat met cape zweeft over de stad als superman

Het leuke is dat het niet per se volledig de kat de kat laat zijn: zijn vachtje wordt ingepakt in een echt Superman-pakje.

Kat superman 2

3. Verander mijn kat in een mini-beeldje van kaas op een bord

Deze is ontzettend raar, maar het is maar om aan te geven dat je enorm outside the box kunt denken en Nano Banana geen enkel probleem heeft om er iets van te maken.

Kat kaas 3

4. Plaats mijn kat in een ruimteschip, met sterren op de achtergrond en een komeet

Het is niet altijd nodig, maar als je alleen vraagt of je kat een astronaut mag worden, dan heb je kans dat Nano Banana de normale achtergrond gebruikt, dus je kunt dit zeker meer naar je hand zetten door het gewoon te zeggen.

Kat astronaut 4

5. Maak van mijn kat een schilderij als de schreeuw

Deze vinden we geweldig, omdat het laat zien dat Nano Banana niet bang is om zelfs het gezichtje van je kat een beetje aan te passen: en dat hij precies weet wat je bedoelt, zelfs als je niet eens de kunstenaar noemt.

Kat schreeuw 5

6. Maak van mijn kat een pony uit my little pony

Dit is niet een favoriet, maar het is wel een voorbeeld van hoe je bijvoorbeeld bekende figuurtjes kunt nadoen, zoals de Funko-pop van Microsoft.

Kat my little pony 6

7. Geef mijn kat een rockster-look: gitaar, zonnebril, podium

Deze prompt laat zien dat Nano Banana geen volzinnen nodig heeft om de opdracht te snappen, dus als je geen zin hebt om te typen, dan kun je gewoon wat steekwoorden neerzetten.

Kat rockster 7

8. Plaats mn kat naast dinosaurussen in een prehistorische scene

Je kunt dus ook heel goed beslissen waar de kat ongeveer moet staan.

Kat dinos 8

9. Ik wil mijn kat als een majestueus koningshuis, in de stijl van Rembrandt, zittend op een troon met kroon en mantel aan

Deze prompt heb ik een beetje aangepast, omdat met kroon en mantel niet specifiek genoeg bleek: toen dacht Nano Banana niet dat de kat de mantel echt aan moest hebben, dat kleine woordje ‘aan’ maakt dus echt het verschil.

Kat koning 9

10. Maak van mijn kat een dracula met een zwarte cape aan en vampiertandjes die uit een grafkist ontwaakt

Sorry, het ziet er gewoon heel schattig uit als de kat van die draculatandjes heeft.

Kat vampier 10
Laura Jenny
Laura Jenny
Is ze niet aan het tikken, dan reist ze rond in de wondere wereld van entertainment of op een toffe plek in de echte wereld. Mario is de man van haar leven, Belle is haar beste...

