10 dingen om met je kat te doen in Nano Banana

Nano Banana is de nieuwe ster van Google en het wordt aan steeds meer Google-apps toegevoegd. Je kunt er heel makkelijk een AI-afbeelding mee maken, met als bijzonderheid dat het niet zo’n heel ingewikkelde prompt nodig heeft voor een tof eindresultaat. Tijd om de proef op de som te nemen en je te laten zien hoe bizar je je eigen kat eruit kunt laten zien met Google’s AI-afbeeldingenmaker Nano Banana.
Je kunt er dus een volledige volzin van maken, maar let op: als jij vindt dat een ridder pas een ridder is met een zwaard, dan moet je dat wel vertellen aan Nano Banana.
Het leuke is dat het niet per se volledig de kat de kat laat zijn: zijn vachtje wordt ingepakt in een echt Superman-pakje.
Deze is ontzettend raar, maar het is maar om aan te geven dat je enorm outside the box kunt denken en Nano Banana geen enkel probleem heeft om er iets van te maken.
Het is niet altijd nodig, maar als je alleen vraagt of je kat een astronaut mag worden, dan heb je kans dat Nano Banana de normale achtergrond gebruikt, dus je kunt dit zeker meer naar je hand zetten door het gewoon te zeggen.
Deze vinden we geweldig, omdat het laat zien dat Nano Banana niet bang is om zelfs het gezichtje van je kat een beetje aan te passen: en dat hij precies weet wat je bedoelt, zelfs als je niet eens de kunstenaar noemt.
Dit is niet een favoriet, maar het is wel een voorbeeld van hoe je bijvoorbeeld bekende figuurtjes kunt nadoen, zoals de Funko-pop van Microsoft.
Deze prompt laat zien dat Nano Banana geen volzinnen nodig heeft om de opdracht te snappen, dus als je geen zin hebt om te typen, dan kun je gewoon wat steekwoorden neerzetten.
Je kunt dus ook heel goed beslissen waar de kat ongeveer moet staan.
Deze prompt heb ik een beetje aangepast, omdat met kroon en mantel niet specifiek genoeg bleek: toen dacht Nano Banana niet dat de kat de mantel echt aan moest hebben, dat kleine woordje ‘aan’ maakt dus echt het verschil.
Sorry, het ziet er gewoon heel schattig uit als de kat van die draculatandjes heeft.