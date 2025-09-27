10 dingen om met je kat te doen in Nano Banana

Nano Banana is de nieuwe ster van Google en het wordt aan steeds meer Google-apps toegevoegd. Je kunt er heel makkelijk een AI-afbeelding mee maken, met als bijzonderheid dat het niet zo’n heel ingewikkelde prompt nodig heeft voor een tof eindresultaat. Tijd om de proef op de som te nemen en je te laten zien hoe bizar je je eigen kat eruit kunt laten zien met Google’s AI-afbeeldingenmaker Nano Banana.

1. Maak van mijn kat een ridder, zwaard in de poot en al

Je kunt er dus een volledige volzin van maken, maar let op: als jij vindt dat een ridder pas een ridder is met een zwaard, dan moet je dat wel vertellen aan Nano Banana.