LEGO komt met de schattigste Pixar-set en het is niet Nemo

Deze set bestaat uit 613 steentjes en hij is ontworpen door Toby Brett binnen het Ideas-programma. Dit is een site waarop mensen hun LEGO-bouwwerken kunnen delen, vaak gebaseerd op populaire films en series. Als er 10.000 mensen op stemmen, dan gaat LEGO kijken of het het echt in productie kan nemen en dat is dus gelukt met deze bureaulampset. Toby zegt: “Ik ben een grote fan van alle Pixar-films, die een groot deel van mijn jeugd uitmaakten, en Luxo Jr. is de mascotte die mijn liefde voor deze films perfect samenvat. Ik heb veel tijd besteed aan het bekijken van foto’s van Luxo Jr. om mijn model zo nauwkeurig en herkenbaar mogelijk te maken.”

Deze set is 29 centimeter hoog, 14 centimeter breed en 11 centimeter lang. De naam ervan is helemaal niet zo origineel als je zou denken: Luxo is dat type lampje en Pixar-icoon John Lasseter kwam ermee omdat hij zelf zo’n lamp op zijn bureau had. Hij gebruikte het lampje voor een belangrijk doeleinde, want hij deed er bewegingsstudies mee. Op een animatiefestival liet hij er wat van zien, en toen besloot hij er op aandringen van een andere creatieveling een script voor te schrijven. Nog steeds is het een icoon, niet alleen omdat het het logo is geworden van Pixar (de i om precies te zijn), maar ook omdat het lampje zoveel persoonlijkheid heeft, terwijl het uiteindelijk maar gewoon een lamp is.