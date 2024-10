Deze Buzz Lightyear is zo realistisch dat je geen films meer nodig hebt

Toen Toy Story voor het eerst uitkwam, wilde eigenlijk iedereen die speelgoedpoppen echt hebben. Nu is het makkelijk om Woody te maken: die is gewoon een lappen pop met plastic onderdelen, maar Buzz Lightyear heeft ook echt technische onderdelen. Nu kunnen speelgoedmakers dat natuurlijk ook al heel lang maken, maar de Buzz Lightyear ‘robot’ die nu is gemaakt, die is wel heel realistisch. Hij kost ook wel 600 euro, maar dan heb je wel een Buzz die enorm verrast en prachtig is om te zien.

Buzz Lightyear

Hij beweegt zo realistisch, hij ziet er zo mooi uit. Zelfs als je niks met Toy Story of Lightyear hebt, dan moet je toegeven dat dit wel heel erg cool is. Er zitten 32 motoren in, allerlei werkende knopjes op en de Spaanse modus van deze 37 cm-hoge robot is zelfs aanwezig. Hij weegt 1,6 kilogram en legt dus echt wel wat gewicht in de schaal. Je koopt deze Robosen-robot direct bij Disney en hij verschijnt op 11 november.