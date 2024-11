Deze drie nieuwe animatiefilms moet je zeker in de gaten houden

Elio

Disney heeft met Pixar de nieuwe film Elio uit de doeken gedaan en we zien daarin veel terug van verschillende eerdere animatiefilms van dat filmhuis. Denk aan Luca, Turning Red, maar bijvoorbeeld ook Wall-E en Elemental. Elio’s eerste trailer is superkort, maar we zien wel al wat we kunnen verwachten: een jochie dat door aliens wil worden meegenomen. Wij houden van alles wat met aliens te maken heeft, dus wij worden er blij van, maar ook is de animatiestijl fantastisch. Het is te hopen dat de rest van de film dat ook is.

Disney omschrijft hem als volgt: “Elio is een ruimtefanaat met een actieve verbeelding en een enorme obsessie voor buitenaardse wezens. Er staat hem een epische onderneming te wachten wanneer hij wordt opgestraald naar de Communiverse, een interplanetaire organisatie met vertegenwoordigers van melkwegstelsels van heinde en verre. Wanneer Elio ten onrechte wordt geïdentificeerd als de leider van de aarde, moet hij nieuwe banden smeden met excentrieke buitenaardse levensvormen, door een crisis van intergalactische proporties navigeren en op de een of andere manier ontdekken wie en waar hij werkelijk voor bedoeld is.” Elio phonet home op 13 juni 2025 in de bioscoop.