Nieuwe Wallace & Gromit neemt een loopje met smarthome-gadgets

In Wallace & Gromit-films duiken we altijd in een Britse fantasiewereld waarin een man en een hond een innige band hebben, en ook weer niet. Ze maken ook allerlei gekke dingen mee, waarbij referenties naar bekende films of dingen uit de echte wereld niet worden geschroomd. Zo ook in de aankomende film: Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl. Hierin krijgen ze te maken met een Smart-Gnome. Een slimme tuinkabouter dus.

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

We hebben Wallace al veel moois zien uitvinden, maar nog geen tuinkabouter die ‘connected’ is. Nu wel, want in de trailer van de nieuwe Aardman-film is dat precies wat Gromit zo dwars zit: die gekke kabout. Het is de eerste nieuwe film na A Matter of Loaf and Death uit 2008 en het was dus wel de hoogste tijd. We hebben ze gemist.

Smarthome

In de nieuwe film wordt duidelijk een loopje genomen met smarthome en hoe we hier allemaal zo mee bezig zijn de laatste tijd. De tuinkabouter luistert naar de naam Norbot en wordt door Reece Shearsmith ingesproken. De kabouter is in het leven geroepen om Gromit te helpen in de tuin, maar of hij dat ook echt gaat doen is natuurlijk maar de vraag. We hadden het idee dat een slimme tuinkabouter eigenlijk wel heel tof zou zijn, maar daar komen we na deze film misschien toch op terug.

Stop-motion

De naïeve Wallace heeft natuurlijk weer geen idee waar hij mee bezig is en Gromit moet daar altijd maar mee stellen. Dat gaat ongetwijfeld ook weer gebeuren in de aankomende film en we kunnen niet wachten, al is het maar om de bijzondere vorm van animeren die wordt toegepast (en die heel tijdrovend is). De 79 minuten durende (!) flick verschijnt dit jaar nog op Netflix.