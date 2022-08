​10 redenen waarom captcha's irritant zijn

Bewijzen dat je bent wie je bent, maar ook dat je een mens bent. Het komt nog regelmatig voor in de vorm van een captcha. Hoewel dit een veiligheidsmaatregel is die in principe goed is, komen ze vaak op momenten dat het net niet helemaal uitkomt. Of: zijn de captcha's zo slecht leesbaar of onmogelijk om te voltooien dat je het liefst je smartphone uit het raam zou gooien. Dit zijn tien redenen waarom die captcha’s zo irritant zijn.



Omdat ze vaak onleesbaar zijn

Hoewel we vooral vaak de captcha met de vakjes en foto’s tegenkomen, zijn er ook exemplaren waarbij je letters en cijfers door elkaar ziet, maar dan helemaal vervormd. Dat zijn de moeilijkste varianten, want zie daar maar eens uit te vogelen of je naar een o of een 0 kijkt en soms lopen er zelfs letters en cijfers door elkaar. Diverse mensen hebben inloggen bij sites met dit soort captcha zelfs helemaal opgegeven. Toch weer wat minder business voor Amazon, een bekend gebruiker van dit type captcha. Daar staat soms zelfs een streep door de letters, om ze nog slechter leesbaar te maken. Is het een test of we aan een leesbril moeten of een manier om in te loggen?