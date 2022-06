Geen captcha's meer op Apple-apparaten

Hoe zie je het verschil tussen een mens en een robot? Logisch: door een captcha in te zetten. Je kent het vast wel: je moet voordat je ergens inlogt of een formulier verstuurt eerst even in 9 vakjes aanklikken in welk vakje je een stoplicht, een motor of een zebrapad ziet.

Soms is het amper te zien, soms twijfel je welk vakje je moet kiezen, maar over het algemeen komen de meeste mensen er altijd wel uit. Robots dus blijkbaar niet. Apple wil van die captcha’s af: het zorgt dat mensen die een Mac of iPhone gebruiken straks geen captcha’s meer te hoeven invullen.