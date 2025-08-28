ChatGPT krijgt ouderlijk toezicht om kinderen te helpen

Kinderen en jongeren hebben steeds vaker moeite om de realiteit en de virtuele wereld los van elkaar te zien. Dat is mede door sociale media en AI ook niet zo vreemd, maar wanneer AI zo’n grote rol krijgt in het leven van een kind, dan kan dat verkeerd aflopen. Reden voor ChatGPT-maker OpenAI om ouderlijk toezicht aan zijn tool toe te voegen.

Meer veiligheidsopties in ChatGPT

Helaas komt het plan voor dit ouderlijk toezicht niet spontaan: nadat een jongere overleed door een erg intensieve vriendschap te hebben met ChatGPT, die duidelijk de verkeerde kant op is gegaan, heeft OpenAI dit mede besloten.

Het schrijft: “We komen soms mensen tegen die ernstige mentale en emotionele problemen hebben. We hebben hier een paar weken geleden over geschreven en waren van plan om na onze volgende grote update meer hierover te vertellen. Maar de recente hartverscheurende gevallen van mensen die ChatGPT gebruiken terwijl ze in een acute crisis zitten, wegen zwaar op ons en we vinden het belangrijk om nu meer te vertellen.”

Het bedrijf laat weten dat het niet zijn doel is om de aandacht van mensen vast te houden, want het wil vooral behulpzaam zijn. “Als uit een gesprek blijkt dat iemand zwakker is of worstelingen heeft, dan hebben we meerdere veiligheidsopties ingebouwd in ChatGPT.” Sinds 2023 zou ChatGPT onder andere zijn getraind om geen instructies te geven die uitmonden in zelfbeschadiging.

Als iemand schrijft dat hij of zij zichzelf iets aan wil doen, dan stuurt de AI aan op hulp zoeken. Ook komt ChatGPT met de suggestie om even een pauze te nemen als het gesprek lang duurt. Daarnaast worden gesprekken met gebruikers die van plan zijn om anderen pijn te doen doorgestuurd naar een klein team dat het onder de loep neemt en eventueel iemand bant of naar de politie stapt.