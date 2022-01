​Een behaaglijke warmte dankzij isolerende maatregelen

Het huis isoleren, dat is een fijne oplossing om meer warmte in de woning te verwezenlijken zonder hogere energiekosten te hebben. In een hoekwoning kost het isoleren van spouwmuren €2400 euro, maar je bespaart er per jaar €650 mee op de energierekening. Binnen vier jaar heb je dan de investering alweer terugverdiend. Het wordt dan ook wel de meest rendabele vorm van isolatie genoemd. Maar wat is spouwmuurisolatie precies? En welke isolatiemethoden zijn er nog meer?



De spouw

Om te weten wat spouwmuurisolatie is, is het belangrijk om te begrijpen wat een spouw is. De spouw is de ruimte die tussen de buiten- en binnenmuur zit. De meeste woningen die na 1920 gebouwd zijn hebben een spouw en zijn dus geschikt voor spouwmuurisolatie. Woningen voor 1920 hebben meestal een enkele muur. Om deze muren te isoleren is een andere oplossing vereist.

De ruimte tussen de twee muren voorkomt vochtproblemen. In de spouw kan het water wat door de buitenmuur wordt opgevangen verdampen. Vaak zie je onderaan de buitenste muur ook kleine ventilatiegaten. Deze gaten worden open stootvoegen genoemd. Als deze gaten in de muur zitten, weet je eigenlijk wel zeker dat je een spouwmuur hebt.

Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie is dus mogelijk voor woningen die na de jaren ‘20/’30van de vorige eeuw zijn gebouwd. Dit kan wel 40% warmteverlies tegengaan, wanneer het een vrijstaande woning betreft. Woningen na de jaren ’80 zijn vaak al wel geïsoleerd, maar kan dit verouderd zijn. Spouwmuurisolatie kan worden toegepast door bijvoorbeeld polystyreenparels, glaswolvlokken en PUR-schuim. In de buitenste muur wordt een klein gaatje geboord. Door dit gaatje wordt het isolatiemateriaal in de spouw aangebracht. In de meeste gevallen kan dit in één dagdeel gerealiseerd worden.

Warmteverlies bij kozijnen en ramen

Ook via kozijnen en ramen gaat veel warmte verloren. Wanneer je nieuwe kozijnen laat plaatsen, wil je natuurlijk wel kozijnen hebben die dit warmteverlies tegengaan. De meeste mensen die kozijnen laten vervangen kiezen voor kunststof, maar ook houten kozijnen isoleren goed. Dit komt doordat hout een slechte geleider is, waardoor de kou van buiten niet wordt doorgegeven aan binnen. Wel is het belangrijk om dan goed glas te plaatsen. Ditzelfde geldt voor aluminium kozijnen. Zonder goed glas is een enorm goed isolerend kozijn eigenlijk niets waard.

Bij kunststof kozijnen is de isolatiewaarde te danken aan de luchtkamers die in het profiel zitten. Zij fungeren allemaal als kleine spouwmuren. Om na te gaan hoe goed een bepaald kozijn isoleert, is het belangrijk om naar de U-waarde te kijken. Hoe lager de waarde, hoe beter het isolerend vermogen. Het blijft wel belangrijk voor de eigen gezondheid en om schimmelvorming tegen te gaan om te blijven ventileren. Ook is het van belang om ervoor te zorgen dat de naden en kieren tussen kozijnen en muren goed gedicht worden.

Tot slot is het van belang om te kiezen voor goed glas. Het beste kies je voor triple glas (HR+++). Ook HR++ glas, ook wel dubbel glas genoemd, heeft een goed isolerende waarde. Ook hier geldt hetzelfde als bij de kozijnen: hoe lager de U-waarde, hoe beter het glas isoleert.

[Fotocredits - StockPhotoPro © Adobe Stock]