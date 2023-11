Traditionele radiatoren zijn eigenlijk niet meer van deze tijd en steeds vaker moeten deze radiatoren plaatsmaken voor een elektrische radiator. Maar wat is een elektrische radiator nu precies en wat zijn de voordelen? In dit artikel lees je alles over de vele voordelen van elektrische badkamerradiators. Bovendien lees je hoe een elektrische radiator werkt en delen we de beste tips voor het kiezen van een nieuwe radiator.

Wat zijn de voordelen van een elektrische radiator in je badkamer?

Naast het feit dat een elektrische radiator er modern en stijlvol uitziet, biedt dit type radiator nog tal van andere voordelen. Zo verwarmt een elektrische radiator de ruimte snel en effectief, omdat het voorzien is van verwarmingselementen die direct warmte afgeven. Dit zorgt ervoor dat de ruimte binnen slechts enkele minuten volledig opgewarmd is. Bovendien is een elektrische verwarming een stuk energiezuiniger dan bijvoorbeeld een gasgestookte radiator.

Deze voordelen zorgen ervoor dat een elektrische radiator flexibel in gebruik is en je elke ochtend kunt genieten van een comfortabel warme badkamer. Gebruik je de badkamer daarna een aantal uur niet? Zet de verwarming dan eenvoudig uit en zet hem weer aan wanneer het tijd is om bijvoorbeeld je tanden te poetsen voor de nacht.

Verschillende soorten elektrische badkamerradiators

Je zult je inmiddels afvragen hoe zo’n radiator nu precies werkt. Elektrische radiatoren werken door middel van conventie. Hierbij stijgt een warme vloeistof zoals water of olie omhoog in de radiator op en zakt de koude lucht naar beneden. Vervolgens wordt de koude lucht opgewarmd door de warme vloeistof.

Er zijn verschillende soorten elektrische radiators voor in de badkamer verkrijgbaar. Denk hierbij aan paneelradiatoren of handdoekradiatoren. Paneelradiatoren zijn dunne, vlakke radiatoren die doorgaans worden gemaakt van metaal of aluminium. Een handdoekradiator daarentegen, is met een open structuur speciaal gemaakt om je handdoek aan te drogen.

Beide varianten zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en kleuren. Hierdoor is er altijd wel een radiator te vinden die eenvoudig te combineren is met verschillende wasmeubels en andere badkamervoorzieningen.

Tips voor het kiezen van de juiste elektrische radiator voor jouw badkamer

Wanneer je op zoek gaat naar een nieuwe badkamerradiator, zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden. Hierbij valt te denken aan het vermogen, dat voldoende moet zijn om de hele badkamer op te warmen. Daarnaast moeten de afmetingen van de radiator uiteraard geschikt zijn voor de afmetingen van je badkamer.

Controleer voor aanschaf altijd of de radiator beschikt over de juiste veiligheidsvoorzieningen, zoals oververhittingsbeveiliging. Je wilt natuurlijk niet dat jij of je gezinsleden zich branden aan een loeihete radiator.

