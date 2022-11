​Om deze redenen zou jij voor een gietvloer moeten kiezen

Wie voor een nieuwe vloer in huis kiest, zou zeker de moderne gietvloer moeten overwegen. Voorheen werd een gietvloer vaak in bedrijfsruimtes en winkelpanden gebruiken. Inmiddels zijn er ook steeds meer woningbezitters die hiervoor kiezen. Een gietvloer biedt verschillende voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld een houten- of pvc vloer. Laat je niet afschrikken door de gietvloer prijs, deze hoeft niet per definitie veel hoger te zijn dan de prijs van een nieuwe houten vloer. PVC lijkt op voorhand vaak een goedkopere optie, maar vergeet hierbij niet dat de vloer geëgaliseerd moet worden om de pvc vloer vervolgens te kunnen verlijmen. Het geheel maakt dat deze vloer niet veel goedkoper, of zelfs duurder zal zijn dan een gietvloer. In dit artikel lees je meer over de redenen om voor dit type vloer te kiezen.



Moderne vloer die breed toepasbaar is

Breng eens een bezoek aan een aanbieder van gietvloeren, zoals Epoxywinkel.nl. Een dergelijke aanbieder toont je de brede diversiteit aan toepassingen van gietvloeren. De gietvloer wordt gebruikt in woningen, winkelruimtes, kantoren, horecagelegenheden, showrooms, garages en bijvoorbeeld magazijn. Daarbij valt een gietvloer met verschillende interieurstijlen te combineren. Kies jij voor een strak en modern interieur in huis, of ga je voor een klassiek interieur met industrieel tintje? Met een gietvloer geef je het pand, los van of dit een winkel of woning is, een open uitstraling. De vloer verbindt de verschillende kamers met elkaar.

Gietvloer ook geschikt in huizen met kinderen en huisdieren

Wat is er vervelender dan een kind wat een glas drinken laat vallen op je nieuwe houten vloer? De kans op kringen in de vloer is groot. Of nog erger; het bol komen te staan van de vloer. In het eerste geval moet de vloer opnieuw worden geschuurd en gelakt. Staat de houten vloer bol? In dat geval zal je deze (gedeeltelijk) moeten vervangen. Door voor een gietvloer te kiezen, loop je dit risico niet. Een gietvloer is geheel waterdicht, wat kringen en vlekken voorkomt. Daarbij neem je de vloer eenvoudig af met een vochtige doek of dweil, waardoor deze lang mooi blijft. Niet voor niets wordt een gietvloer vaak in de keuken, maar bijvoorbeeld ook in de badkamer gebruikt.

Combineer de gietvloer met moderne vloerverwarming

Steeds meer woningen worden van vloerverwarming voorzien. Een logische, duurzame keuze in de huidige tijd! Met vloerverwarming sta je altijd op met een warme vloer onder je voeten. Wie droomt er niet van? De kramp schiet je al in de kuiten, wanneer je na een koude nacht op de tegels van de badkamer stapt. Met een gietvloer in combinatie met vloerverwarming heb je er geen last meer van. Daarbij draagt de vloerverwarming bij aan het op efficiënte wijze verwarmen van ruimtes in huis.