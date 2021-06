Maak van je tuin een thuis

Een tuin is een onderdeel van een huis. Maar eigenlijk is je tuin meer dan dat. Het is een plek waar je herinneringen maakt en waar je zeker in de zomer vaak te vinden bent. Een tuin voelt dus eigenlijk als een tweede thuis. Maar hoe maak je eigenlijk van je tuin een thuis? Dit kan al door simpele dingen zoals een zonnescherm in je tuin te plaatsen, voor meer privacy. Maar er zijn nog meer tips. Wat deze tips zijn, lees je in dit artikel.

De juiste aankleding

Om een sfeer in je tuin te creëren waar je jezelf volledig op je gemak voelt, is het belangrijk om de juiste aankleding te gebruiken. Denk hierbij aan het gebruik van warme kleuren of het aankleden van je tuin met producten die je een huiselijk gevoel geven. Dit kan door een kleed te leggen in je tuin, een schilderijtje op te hangen aan de schutting of als je een hond hebt, een hondenmand te plaatsen in je tuin. Denk dus aan producten die je in huis hebt staan. Wel is het belangrijk om rekening te houden met het materiaal waarvan de producten gemaakt zijn. Een vloerkleed dat bedoeld is voor binnen, kun je dus niet buiten neerleggen want die raakt dan beschadigd. Gelukkig zijn er vloerkleden die gemaakt zijn van polyester en andere regenafstotende materialen.

De ruimte correct indelen

De ruimte op de juiste manier indelen zorgt voor een prettige sfeer. Mensen met een grote tuin hebben vaak meer moeite om hun tuin knus te krijgen. Denk in mogelijkheden, maar plaats ook niet te veel dingen in je tuin, want hierdoor kan je tuin namelijk rommelig ogen. Een vuurkorf is iets wat ideaal is om een gezellige sfeer te creëren. Je kunt er namelijk met meerdere mensen marshmallows in roosteren of je kunt gewoon genieten van de warmte tijdens een koude avond. Vuurkorven zijn er in allerlei soorten en maten, je hoeft dus niet bang te zijn dat je tuin te groot of te klein is voor een vuurkorf.

Het neerzetten van planten

Door planten in bakken of potten te plaatsen, kun je hoekjes creëren in je tuin. Vooral bij een grote tuin kan het plaatsen van bakken of potten ervoor zorgen dat er knusse plekjes worden gecreëerd, waar jij lekker kunt ontspannen. Maakt het uit welke planten ik neerzet? Jazeker, er zijn planten waarbij de geur van de plant helpt om te ontspannen en er zijn planten die eetbaar zijn. Planten die lekker ruiken en lekker smaken zijn de jasmijn, lavendel, munt en basiclium. Door de plant te eten of er aan te ruiken krijgt je lichaam een boost van serotonine. Dit is het gelukshormoon waardoor je nog meer tot rust komt in je tuin.

Het uitkiezen van een tuinset

Iedere tuin kan een tuinset gebruiken. Het is belangrijk dat je de juiste set voor in de tuin kiest. Bij een tuin die redelijk klein is kun je niet een al te grote tuinset nemen. Wil je toch een tuinset? Dan is het slim om rekening te houden met de kleur van de tuinset. Donkere kleuren creëren meer diepte in een tuin en bieden gelijk sfeer. Kortom, ga aan slag en maak van jouw tuin een thuis.