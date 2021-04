Instagram inspireert mensen tot planten kopen

Het vielen enkele jaren geleden al op dat veel millennials van planten houden, maar sinds we thuiszitten wordt er ook volop geïnvesteerd in planten. Waar de werkgever op kantoor wel zorgt voor wat groene vrienden, missen we dat thuis. Niet voor niets zijn online plantenbedrijven volop bezig met het aanbieden van thuiskantoorplanten en mixboxen met kamerplanten, die gretig aftrek vinden. De reden is echter niet alleen dat thuiswerken, ook Instagram blijkt planten een boost te geven.

Kijk op een willekeurig platform van een influencer en je ziet er waarschijnlijk hier en daar wel een plant op. Groen steekt als kleur vaak mooi af tegen andere kleuren en weet een kamer flink op te fleuren. En ja, zo ook een Instagramfoto. Niet voor niets staat er op zo’n beetje elke foto op het VT Wonen-account wel een groene vriend: kijken naar planten schijnt je minder gestresst te maken. Bovendien zuiveren ze ook nog de lucht voor je, waardoor je niet hoeft te investeren in dure luchtzuiveringsapparaten.

Opgefleurd

Als het zonnetje blijft schijnen en de temperaturen weer stijgen, is de kans groot dat dat thuiskantoor verplaatst naar de tuin. Ook daar gaat hetzelfde op. Zo’n grijze tegeltuin is lekker praktisch omdat er geen onderhoud nodig is en de Kliko er soepel overheen rolt. Planten fleuren een tuin op, zijn goed voor de biodiversiteit en helpen je dus ontspannen te zijn. Je hoeft er bovendien je luie tuinstoel niet voor uit om tuinplanten te kopen. Je kunt bijvoorbeeld wat moois uitzoeken tussen de planten van Plantengrow.

Of je nu zoekt naar bodembedekkers die wat lager zijn, of een showstelende plant met grote bloemen: je kunt ze gemakkelijk online bestellen. Vaak worden planten of extra stevig ingepakt of gaan ze mee met een speciale lading van de post, zodat ze heelblads bij je huis arriveren. Het enige wat jij hoeft te doen is ze in de aarde te steken (of in een pot met aarde). Af en toe even opletten dat er geen onkruid tussen groeit, en je tuin wordt weer een levendige boel waar bijvoorbeeld vlinders graag vertoeven.

Een Instagrammable tuin

In onze review van OnePlus 8 Pro lieten we nog zien welke geweldige Instagrammable foto’s je kunt schieten van die mooie insecten en planten in de tuin. Juist in deze tijd van het jaar begint alles weer te groeien en te bloeien, waardoor die foto van je smullende oma tijdens een BBQ of die vriend van je die net een slok bier neemt er net even wat fleuriger uit ziet. De belangrijkste reden om voor planten te kiezen is echter niet Instagram: dat is het feit dat je 12 procent productiever bent met planten om je heen. Kortom, zelfs als je een hekel hebt aan tuinieren, dan gaat die klus juist door de aanwezigheid van die planten een stuk sneller!

[Fotocredits - Photographee.eu © Adobe Stock]