8 x gezonde lucht, thuis of op kantoor, met luchtzuiverende planten

Voor deze grote palm heb je een ruime kantoorkamer nodig, maar hiermee haal je eveneens het vermogen in huis om de lucht te zuiveren van xyleen, tolueen en formaldehyde. Houd er rekening mee dat de plant nog groeit als je hem als tafelhoge plant in je kantoor neerzet.

De sanseveria of vrouwentong is ideaal vanwege zijn vermogen om in leven te blijven met weinig water en licht. Met zijn lange, puntige bladeren reinigt hij de lucht niet alleen van benzeen uit onder andere vloerbedekking.

Deze gemakkelijke plant filtert formaldehyde en benzeen uit de lucht in je kantoorruimte. Het enige dat hij hiervoor nodig heeft, is af en toe een beetje water. Hij komt uit de woestijn, dus hij kan goed tegen droogte.

Wist je dat de lucht op kantoor maar ook thuis soms behoorlijk wat ongezonde stoffen kan bevatten? Dan hebben we het niet alleen over virussen, bacteriën en andere potentiële ziekmakers. Ook chemische stoffen uit schoonmaakmiddelen en printers zijn niet bevorderlijk voor de luchtkwaliteit. Planten kunnen de oplossing bieden, want er bestaan exemplaren die in staat zijn om de lucht te zuiveren van één of meerdere vluchtige stoffen. Dit zijn er acht:

5. Graslelie

Als je een licht kantoor hebt, zal de graslelie (Chlorophytum comosum) zich er thuis voelen. De plant houdt van indirect licht en heeft niet veel verzorging nodig. Terwijl hij kooldioxide uit de lucht opneemt, zuivert hij op hetzelfde moment de ruimte van formaldehyde en xyleen door deze stoffen te absorberen via de poriën op zijn bladeren.

6. Lepelplant

Dit is één van de beste keuzes voor kantoorpanden met weinig daglicht. De lepelplant (Spathiphyllum) is zeer gemakkelijk te verzorgen, al moet je hem niet laten uitdrogen. Bovendien is hij in staat om veel ongezonde stoffen uit de lucht te halen.

Niet alleen formaldehyde, benzeen, xyleen en tolueen kan deze plant in zijn bladeren opslaan. Ook ammoniak uit schoonmaakmiddelen filtert hij uit de lucht. Ammoniak kan de luchtwegen en ogen irriteren en is in hoge concentraties gevaarlijk voor de ogen en longen.

7. Bamboe-orchidee

Als je de lucht op kantoor wilt ontdoen van xyleen uit lijm en verf, geef deze mooie orchideeën dan een plaats op je bureau. Ook is deze plant in staat om formaldehyde en tolueen uit de lucht halen. Geef hem regelmatig water, dan blijft hij lange tijd bloeien en kun je genieten van schone lucht en een rijke kleurenpracht op je bureau.

8. Scindapsus

Als je op zoek bent naar een snelgroeiende, luchtzuiverende plant die mooi is om naar te kijken, dan is dit de plant voor jouw kantoor. De scindapsus (Epipremnum aureum) ziet er fris uit met zijn gevlekte, glanzende blad en hij staat bekend om zijn formaldehyde-absorberende eigenschappen.

Ook is deze vitale plant in staat om benzeen, xyleen en tolueen uit de lucht te filteren. Hij is gemakkelijk te verzorgen en vraagt weinig licht. Dat maakt hem zeer geschikt voor een donkerder kantoor.

Kijk hier voor meer informatie over gezond leven en eten.