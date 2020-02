AgroScout; praktisch voorbeeld van een cloudbased AI systeem

Tijdens Oracle Open World in Londen spraken we met onder andere de oprichter van AgroScout, een Israëlisch ondernemer die daadwerkelijk AI (Artificial Intelligence) praktisch inzet om de wereld beter te maken.

Hij heeft een autonoom cloudbased AI systeem ontwikkeld waarmee hij boeren wereldwijd in staat stelt om vroegtijdig schadelijke ongedierte en ziekten op te sporen. Dat dit belangrijk is, blijkt wel uit de cijfers van de VN; 20% tot 40% van de gewassen wereldwijd mislukken als gevolg van ziekten en of insectenplagen. Het idee is vrij simpel. AgroScout biedt de lokale boer drone- en smartphone software aan. De drone is dusdanig geprogrammeerd dat hij afhankelijk van het type gewas een bepaalde route / vluchtpatroon aflegt en precies 20 centimeter boven, naast of tussen het gewas vliegt.

Drone beelden

De drone maakt in principe, nadat deze gekoppeld is aan de smartphone van de de boer zelf, continue zeer gedetailleerde foto’s van het gewas. Bestaande technieken, zoals opnames maken met een vliegtuig of gebruik maken van de satellieten zijn lang niet zo gedetailleerd als AgroScout dit aanbiedt. Overigens beperkt deze aanpak zich niet enkel tot bijvoorbeeld graan of mais maar kun je wereldwijd alle meest voorkomende gewassen op deze manier analyseren.

Het AgroScout-systeem is namelijk in staat om deze honderden foto’s van het gewas met het eigen algoritme, en ondersteund door externe gegevens zoals weers-, satelliet- en lokale sensoren, zeer nauwkeurig te analyseren. De foto’s en de resultaten worden vervolgens geüpload naar de cloud en daarmee voor altijd en overal beschikbaarheid gesteld. Dankzij AI en machine learning kan men dus op basis van een foto’s eventuele ziekten en plagen vroegtijdig en zeer nauwkeurig identificeren en monitoren. De software ziet als het ware of er een plant of vrucht besmet, beschadigd of ziek is. Dit door de foto direct automatisch te vergelijken met de database aan eerdere beelden die al in de cloud staan.