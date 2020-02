​Innovatie zorgt voor concurrentieel voordeel!

Digitale transformatie. Het is zo’n term en onderwerp waar we ons vandaag de dag helemaal op stuk kunnen bijten. Hetgeen natuurlijk ook geldt voor cloud database management, kunstmatige intelligentie (AI) en Machine learning. Begin er maar aan. Niet voor niets hebben bedrijven hier de grootst mogelijke moeite mee. Enerzijds om bij te blijven en vervolgens te innoveren en anderzijds om de resources te vinden die deze digitale transformatie omarmen, implementeren en daadwerkelijk tot een succes kunnen maken. De zogenaamde data science analisten zijn schaars en vrijwel onbetaalbaar. Bovendien zou het niet moeten gaan om het proces, of de techniek van deze digitale transformatie maar veel meer over het gebruik van deze nieuwe inzichten. Het is veelal een verandering qua gedrag van mensen dan een instelling in een database. We moeten ons afvragen wat kunnen we met de data, wat leert ons machine learning en welke concrete cases bestaan er al?



Oracle Open World

Tijdens Oracle Open World in Londen zijn we in 2 dagen bijgepraat over digitale transformatie en de innovatie slagen van Oracle. De strategie van Oracle is duidelijk. Ze hebben een soort van zelflerende database machine (engine) gemaakt die aan alle behoefte van hun klanten zou moeten voldoen. Het is het resultaat van hun eigen digitale transformatie. Van een software en hardware leverancier naar een leidend en data gestuurd cloudbedrijf die volledig inzet op de verkoop van diensten. Hierdoor kunnen klanten profiteren van de technische know how en “meeliften” op de technologische trends en ontwikkelingen.

Beslissingen en processen worden data-driven. Het is 2020 dus gelukkig maar zou je bijna zeggen. Bedrijven die hier slim en effectief gebruik van maken, worden de winnaars. AI, IoT, blockchain en digital assistants stellen bedrijven in staat om sneller te innoveren, waardoor er een aanzienlijk concurrentievoordeel wordt gecreëerd. Oracle maakt deze innovaties met haar autonome zelfwerkende database-engine toegankelijk en heeft alle applicaties en diensten hierop aangesloten. Ook zorgt ze dat de database engine continu wordt voorzien van de nieuwste technologie en releases. Dit in tegenstelling tot andere providers waar eerste verschillende databases geraadpleegd moeten worden voor een bepaald verzoek gedaan kan worden. Dit is vele malen complexer, brengt meer risico met zich mee en de kans op fouten is groter.