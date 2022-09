Geluid van meteorietinslag op Mars opgenomen

Wie dacht dat het zou klinken als een bom, voorbijrazende trein of raketinslag komt bedrogen uit. Vlak voor de inslag is er weliswaar wat gerommel te horen, maar het moment van de inslag zelf hoor je niet veel meer dan een ‘bloop’. NASA’s Jet Propulsion Laboratory heeft een video van het bijzondere event online gezet.

Bijzonder geluidseffect

In de video wordt precies uitgelegd waarom het geluid van de inslag op Mars klinkt als een van de meest gebruikte geluidseffecten op Apple computers uit de jaren 90. Dat heeft te maken met een eigenaardig atmosferisch effect dat ook hier op aarde, in woestijnen, voorkomt. Dit effect uit zich met name wanneer de afstand tussen de bron van het geluid – in dit geval de inslag van een meteoriet – en het opnameapparaat dat het geluid registreert – de InSight Marslander dus – zeer groot is.

“Na zonsondergang houdt de atmosfeer wat warmte vast die zich gedurende de dag heeft opgehoopt. Geluidsgolven reizen met verschillende snelheden door deze verwarmde atmosfeer, afhankelijk van hun frequentie. Als gevolg hiervan komen lagere tonen eerder dan hoge tonen. Een waarnemer dicht bij de impact zou een "knal" horen, terwijl iemand op vele kilometers afstand de basgeluiden het eerst zou horen, waardoor een "bloop" zou ontstaan”, aldus NASA.