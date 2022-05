NASA’s InSight-marslander gaat met pensioen

NASA’s marsrobot InSight gaat met pensioen. Laatst schreven we al dat de NASA-apparaten op Mars tijdelijk even in de ijskast gaan. Enerzijds omdat de koude winter op Mars nu van start gaat, anderzijds omdat ze even niet gaan uitrijden vanwege die winter. Voor InSight geldt echter iets anders. Deze oude maanlander heeft zijn beste tijd gehad.

Het binnenste van Mars

NASA stuurt het apparaat binnenkort met pensioen na een historische missie waarin we voor het eerst meer te weten kwamen over het binnenste van de rode planeet. Het apparaat is vooral bekend om zijn seismometer en heeft in totaal meer dan 1.000 aardbevingen op de nog enorm levendige planeet waargenomen. Echter is het waarschijnlijk het stof op Mars dat hem de nek omdraait. Het heeft nu nog maar 10 procent van de kracht die hij had over.

In november 2018 startte het zijn missie en daarin heeft hij geweldige ontdekkingen gedaan. Nu nog steeds: begin mei wist het apparaat een aardbeving waar te nemen met een kracht van 5. Het was de sterkste aardbeving die wij ooit op de planeet hebben gemeten. Of uberhaupt op een planeet buiten aarde. Een enorm interessante bevinding waardoor we weten dat Mars wel degelijk leeft, geologisch gezien.