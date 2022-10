InSights laatste ontdekking op Mars: de krater van een meteoriet

NASA heeft bekend gemaakt dat de InSight Marsmissie binnen nu en zes weken beëindigd wordt. Op de valreep heeft de missie nog een bijzondere ontdekking gedaan. Op Kerstavond 2021 registreerde de InSight lander een marsbeving met een kracht van 4. Wetenschappers ontdekten pas later de oorzaak van die beving. Het bleek een meteoroïde-inslag te zijn die naar schatting een van de grootste is die op Mars is waargenomen sinds NASA de kosmos begon te verkennen.

Krater meteorietinslag gevonden

Met behulp van de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) zijn wetenschappers van de NASA erin geslaagd om de plek van de aanslag, een krater, in beeld te krijgen. Daaruit blijkt dat de meteoriet de op 24 december 2021 op Mars insloeg naar schatting een spanwijdte van 5 tot 12 meter had. Hier op Aarde zou die in de atmosfeer verbrand zijn. Omdat de atmosfeer van Mars maar 1% van de dichtheid van die van de Aarde heeft, kon de meteoriet daar wel het oppervlak van de planeet bereiken.

De impact, in een regio Amazonis Planitia, veroorzaakte een krater met een diameter van ongeveer 150 meter en een diepte van 21 meter. De brokstukken van de meteoriet en de marsbodem die door de inslag weggeblazen werden, vlogen tot wel 23 mijl (37 kilometer) weg.

Op basis van de afbeeldingen en seismische gegevens van de inslag, wordt aangenomen dat dit een van de grootste kraters is die ooit in het zonnestelsel is gevormd. Er zijn veel grotere kraters op Mars, maar die zijn aanzienlijk ouder.