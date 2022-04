​NASA doet ontdekking: droogijs gespot in een marskrater

Er wordt nog steeds volop onderzoek gedaan op Mars. Waar we vroeger vooral op zoek waren naar sporen van leven, zijn we nu ook veel op zoek naar bronnen om te overleven. Het is namelijk nog steeds het plan om in de toekomst naar Mars te reizen. NASA heeft nu geulen in een krater gevonden waarin droogijs ligt.

Rode ijsplaneet Mars heet de rode planeet en kan heel warm lijken door de kleuren, maar eigenlijk is het een koude bedoening. Het wordt er bijna -100 graden in de koude winters en hierdoor condenseert de kooldioxide in de lucht naar droogijs. Er zijn echter ook buiten de polen in de winter plekken in kraters te vinden waar niet zoveel zonlicht komt, waardoor hier droogijs vormt. Op zich interessant, maar het wordt pas echt fascinerend in combinatie met geulen. Geulen ontstaan namelijk vaak door stromend water, wat in dit geval waarschijnlijk door het droogijs komt. Hoewel de naam anders doet vermoeden, kan dit ijs terugsmelten en dan wordt het vloeibaar. Er is naast CO2-ijs ook ijs op Mars te vinden van water. Dit is altijd te vinden in de Korolev-krater.

Mars als waterplaneet Klinkt allemaal spannend, maar waarschijnlijk is de laatste periode waarop water echt stroomde op Mars heel lang geleden: 2 miljard jaar geleden. Voor Mars zelf is dat trouwens vrij kort geleden. Mars zou 4 miljard jaar geleden zelfs helemaal geen rode planeet zijn geweest, maar gewoon een blauwe planeet met water overal. Een planeet die dus nog iets meer zou lijken op onze aarde. NASA heeft de vondsten gedaan met zijn Marstools, maar niet de voor de hand liggende Marsrover Perseverance of Marshelikopter Ingenuity. Samen zijn ze niet heel snel, maar ze doen inmiddels wel vrij vaak interessante vondsten op de planeet, waardoor we er steeds meer over leren. Deze vondst is echter geheel toe te schrijven aan een Orbiter die boven Mars cirkelt, namelijk Reconnaissance.

Toekomst We zijn op aarde nog druk doende met de volgende maanmissie, dus voordat we naar Mars gaan duurt nog wel even. Waarschijnlijk pas rond 2035. Voor die tijd zullen er meerdere vaartuigen en gereedschappen op Mars samenwerken. NASA zal een Mars-lander afleveren in de buurt van Jezero Crater, waar Perseverance monsters verzamelt. De Sample Retrieval Lander zou een NASA-raket (de Mars Ascent Vehicle) vervoeren, samen met ESA's Sample Fetch Rover die ongeveer zo groot is als de Opportunity Mars-rover. De ophaalrover verzamelt monsters en brengt ze terug naar de lander voor overdracht naar het vaartuig; extra monsters kunnen ook rechtstreeks door Perseverance worden geleverd. Het vaartuig lanceert een speciale container die de monsters in een baan om Mars houdt. ESA plaatst een ruimtevaartuig in een baan rond Mars, dat rond de aarde draaiende monsters vastlegt voordat ze naar de aarde gaan. We zullen eerst dus nog veel meer gaan doen met monsters van Mars, voordat er ook maar enige verdere stappen mogelijk zijn. Wie weet wat daarin nog allemaal wordt gevonden over die mysterieuze, rode planeet?