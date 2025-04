Dit kun je in 2025 nog verwachten in de ruimtevaart

Ruimtevaart in 2025

Een noodlottig einde, maar een icoon voor de ruimtevaart. Dat vieren we nu nog, maar wat gaan we dit jaar allemaal nog doen met die ruimtevaart? Er is dit jaar al veel gebeurd. De Starliner-astronauten zijn eindelijk goed en wel teruggekeerd, SPHEREx is onderweg en er waren zowaar een paar mislukte testvluchten van SpaceX. We genoten enorm van de maanlanding van Blue Ghost en Blue Origin wist zijn New Glenn succesvol te lanceren. Deze initiatieven komen er dit jaar nog aan in de ruimtevaart.

Space Rider

ESA is van plan om later dit jaar de Space Rider te lanceren. Dit ruimtevaartuig is een herbruikbaar apparaat dat in een lage baan om de aarde wordt geplant om te bestuderen hoe onder andere planten groeien in de microzwaartekracht. Ook neemt het een nieuw en geavanceerd communicatiesysteem mee dat belangrijk wordt voor hoe we straks met ruimtevaartuigen communiceren die steeds verder en verder gaan. Naar Mars bijvoorbeeld.

Tianwen-2

China heeft als grootste missie dit jaar dat de Tianwen-2 wordt gelanceerd. Het is een missie die in mei 2025 vertrekt en als doel heeft om monsters te verzamelen van een asteroide nabij de aarde. Dit moet meer inzicht geven in hoe het zonnestelsel is gevormd. Mogelijk is de beoogde asteroide, Kamo-oalewa 50 tot 100 meter in diameter: het is mogelijk een fragment van de maan.

JUICE

ESA heeft in augustus ook nog een spannende missie, want dan gaat Jupiter Icy Moons Explorer een flyby doen bij Venus met als doel de nodige snelheid te krijgen om naar Jupiter te reizen. Daar moet het apparaat de ijzige manen bestuderen om te kijken of er ooit leven mogelijk was. Of is…

Hakuto-R Missie 2

De missie van ispace om met maanlander Resilience op de maan terecht te komen, ging op 15 januari van start en er wordt verwacht dat hij begin juni arriveert. Hij is 2,3 meter hoog, en 2,3 meter breed en weegt 340 kilo. 15 februari vloog hij al succesvol langs de maan en in juni belooft hij dan in Mare Frigoris, het noorden van de maan, te landen. Het apparaat heeft payloads bij zich van onder andere Bandai Namco, Quantum Aerospace, National Central University en Takasago Thermal Engineering.