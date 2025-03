SPHEREx is onderweg om te beantwoorden hoe we zijn ontstaan

Waar veel mensen het vandaag hebben over de SpaceX-missie die nog niet kon vertrekken om de twee ‘gestrande’ astronauten op te halen, duiken wij liever in een ander ruimtefenomeen dat deze week heeft plaatsgevonden. SPHEREx is namelijk goed en wel onderweg. Dit observatorium moet de vraag helpen beantwoorden waar alles mee is begonnen.

SPHEREx

SPHEREx is een astrofysisch observatorium van NASA, dat onderweg is om antwoorden te geven over het universum en onze eigen omgeving. Eerder deze week werd SPHEREx succesvol de lucht ingeschoten en nu is hij op pad naar succes. SPHEREx staat voor Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer. Het is een hele mond vol, maar je ziet het erbij staan: de geschiedenis van het universum.

Aan boord van een SpaceX Falcon 9-raket is het apparaat het heelal in geschoten. Dit werd gedaan vanuit Californië in de Verenigde Staten. Alles ging goed en de missie kan nu beginnen. Twee jaar lang zal SPHEREx ons heelal onder de loep nemen. Hij is niet alleen, want er zijn ook nog vier kleine satellieten deel van de PUNCH-missie, zoals het heet. PUNCH staat dan weer voor Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere. Geen zorgen, het heeft niets met het virus te maken: de buitenste atmosfeer van de zon heet ook de corona en er wordt gekeken wat er verandert bij zonnewind.