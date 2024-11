Waarom horen we zo weinig van de James Webb-ruimtetelescoop?

Het was anderhalf jaar geleden een grote hit: dan kwam NASA met de ene na de andere prachtige plaat, geschoten door de James Webb-ruimtetelescoop die tijdens kerst 2022 werd gelanceerd. Wat is er nu veranderd, want we horen niet zoveel meer over James Webb?

James Webb-ruimtetelescoop

Goed nieuws: dat is niet omdat het apparaat niet goed functioneert of we er geen contact meer mee hebben, want dat is er nog gewoon. Hij maakt zelfs nog steeds plaatjes die prachtig zijn en vaak wat meer uitleg kunnen gebruiken. Astronomen zijn nog altijd heel erg blij met het apparaat, dat ons waarschijnlijk nog decennia van de mooiste ruimtekiekjes zal voorzien. Als ze heel bijzonder zijn, dan zien we ze vaak ook in het nieuws terug. Vorig jaar nog de gouden ringen van Saturnus die Webb schoot, dit jaar vonden astronomen van de universiteit van Montreal de LHS 1140 b, een ijswereld die als goede kandidaat wordt gezien voor het ondersteunen van buitenaards leven en zich bevindt in de Goldilocks Zone (het bewoonbare gedeelte van de ster).

En dan was er in mei nog het oudste sterrenstelsel ooit. Het licht scheen 290 miljoen na de oerknal en inmiddels, 13,5 miljard jaar later, kunnen we dat licht op aarde zien. Het sterrenstelsel (Jades-GS-Z14-0) is honderden miljoenen keren zwaarder dan onze zon. Vrij recent ontdekte James Webb (of eigenlijk astronomen op basis van de afbeeldingen die James Webb maakt) dat er nog een sterrenstelsel is dat interessant kan zijn: er was een vreemd sterrenstelsel in het vroege heelal te zien. Een sterrenstelsel dat mogelijk meer inzicht kan geven in de geschiedenis en de ontwikkeling van het universum, genaamd GS-NDG-9422.

Samenwerking met Hubble

Vrij recent was er een mooie samenwerking tussen James Webb en zijn voorganger Hubble, waarbij de ruimtetelescopen samen zorgen voor een indrukwekkend kiekje van de twee sterrenstelsels IC 2163 en NGC 2207. Het lijken wel ogen, prachtig, maar dan met mooie spiralen eromheen. Het zijn indrukwekkende beelden die je weer doen beseffen dat we eigenlijk maar klein en nietig zijn. Dus doet James Webb niks meer, zeker niet, we zijn er alleen iets minder erg op gefocust nu het nieuwe er een beetje af begint te raken. Bovendien gunnen we astronomen de tijd om hun bevindingen te doen. De 10 miljard die de Webb kostte lijkt in ieder geval geen loze investering te zijn. En dit is pas het begin. De ruimtetelescoop zal op termijn ook veranderingen laten zien van plekken die het al heeft gefotografeerd en dan hebben astronomen nog meer te doen.

Even genieten van wat van die dure, maar waardevolle kiekjes?