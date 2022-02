​Dit is de allereerste foto door de James Webb-telescoop

De eerste foto die de James Webb-ruimtetelescoop heeft geschoten is een feit. We hadden die kiek nog lang niet verwacht, maar NASA is enthousiast en deelt zo tijdens het scherpstellen en verder tweaken van de gigantische ruimtecamera het eerste resultaat. Plus, als bonus hebben we ook nog een selfie van James gekregen.

HD84406

Op de foto zien we een ster: HD84406, die gelokaliseerd is in De Grote Beer. Je ziet achttien lichtpuntjes die van de ster afkomstig zijn. Een mooi resultaat, maar nu zijn er 18 beelden geschoten om dit beeld te bewerkstelligen: het is de bedoeling dat James Webb dat over een paar maanden in één keer goed kan doen. Hiervoor moet NASA zorgen dat de spiegels goed zijn afgesteld.

NASA geeft aan: “De uitdaging van het team was tweeledig: bevestigen dat NIRCam (Near Infrared Camera) klaar was om licht van hemellichamen te verzamelen, en vervolgens het sterlicht van dezelfde ster in elk van de 18 primaire spiegelsegmenten identificeren. Het resultaat is een beeldmozaïek van 18 willekeurig georganiseerde stippen van sterlicht, het product van Webb's niet-uitgelijnde spiegelsegmenten die allemaal het licht van dezelfde ster weerkaatsen bij de secundaire spiegel van Webb en in de detectoren van NIRCam.“