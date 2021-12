​James Webb-telescoop vertrekt vandaag: lancering succesvol!

UPDATE 13:50 - De James Webb-ruimtetelescoop is succesvol gelanceerd. Zonder fouten en perfect onder controle heeft hij alle stappen doorlopen en de nodige raketten van zich afgeschud om nu zijn eigen reis te maken naar de diepe ruimte. Het gaat nog wel even duren voordat hij zijn bestemming van 1,5 miljoen kilometer ver bereikt, maar het belangrijkste deel van de lancering zit erop. Natuurlijk blijven we James Webb volgen, want deze telescoop gaat enorm veel betekenen voor astronomen en uiteindelijk de hele wetenschap.

ORIGINEEL ARTIKEL - “Hij gaat de lucht in als origami, maar eenmaal in de ruimte gaat hij als een Transformer open.” Wetenschappers en ruimtefans zitten er klaar voor: een van de grootste lanceringen van NASA dit jaar. Het is een paar keer uitgesteld, maar vandaag gaat het echt gebeuren: de James Webb-telescoop gaat de ruimte in. Deze ruimtetelescoop moet zorgen dat de Hubble na decennia met pensioen kan. Hij kan hopelijk wetenschappers helpen met het antwoord op de grote vraag: hoe is ons heelal ontstaan?

James Webb-ruimtetelescoop James Webb is de grootste en krachtigste ruimtetelescoop die ooit bestond. Vandaag wordt hij om 13:20 uur gelanceerd vanuit Frans Guyana. Het is niet alleen een NASA-feestje, want ook de Europese ruimteorganisatie ESA en het Canadese ruimtevaartagentschap werken eraan mee. De telescoop wordt op een Ariane 5-raket gelanceerd. Voor veel mensen moet dit ook een emotioneel moment zijn. Mensen die vooral met de Hubble zijn bezig geweest, maar ook mensen die na zoveel jaar ontwikkeling eindelijk hun kind de ruimte in zien gaan. Het is ook een prijzig kind: de ruimtetelescoop kostte 10 miljard euro om te maken en dat is mede omdat hij enorm veel vertraging heeft opgelopen: hij zou eigenlijk al veertien jaar geleden gelanceerd moeten zijn.

Transformer Het bijzondere aan dit ruimteobject, dat ongeveer 25 vierkante meter is (!), dat is dat hij verder de ruimte in kan kijken dan zijn voorganger, waardoor hij wetenschappers kan helpen om nog meer te leren over de ruimte. Hij zal dingen gaan vastleggen die we nog nooit eerder hebben gezien. Voor dat zover is, moet echter eerst de lancering goed gaan en de maand erna. Die maand is zo belangrijk omdat de telescoop twee keer richting moet wijzigen en zijn Optimus Prime-achtige uitvouwmove moet maken voor hij op zijn eindbestemming aankomt: 1,5 miljoen kilometer ver van ons kleine Aarde. Ter vergelijk: Hubble hangt 547 kilometer boven ons.

Lancering Het voordeel van die verre locatie is niet alleen dat hij dan nog verder kan zien omdat hij simpelweg verder weg is, de omstandigheden zijn daar perfect voor de telescoop. Hij hoeft daar heel weinig brandstof te gebruiken om zijn positie vast te houden. NASA hoopt dat hij zo’n 5 jaar meegaat, maar eigenlijk is de hoop zelfs wel tien jaar of langer. We weten inmiddels dat veel apparaten die NASA de ruimte inschiet een enorm lange houdbaardheidsdatum blijken te hebben: we zijn met zijn allen immers nog steeds verbaasd dat Ingenuity de marshelikopter het zo lang volhoudt. Klaarzitten dus om te kijken of het allemaal goed gaat met James Webb en zijn spannende reis zo gigantisch ver bij ons vandaan. Je kunt nu al zien hoe de voorbereidingen zijn, maar om 13:20 uur vertrekt het gevaarte naar een plek waar we nog nooit zijn geweest.