Wordt de James Webb telescoop een 'kerstkindje'?

De lancering van de opvolger van de Hubble, de James Webb telescoop, is al enkele keren uitgesteld. De meest recente poging, 18 december, ging ook niet door. Kerstmis is de tijd van wonderen, moeten ze bij de NASA gedacht hebben, en dus werd de volgende lanceerpoging ingepland voor de vroege ochtend (lokale tijd) op eerste Kerstdag, morgen dus. Als dan wel alles goed gaat, zal de telescoop met een Ariane 5 raket om 13u20 Nederlandse tijd, aan zijn missie beginnen, vanuit de lanceerbasis van NASA en ESA in Kourou, Frans-Guyana.

Klaar voor de lancering

Dat wil overigens niet zeggen dat we op korte termijn al de eerste ruimtekiekjes van de James Webb telescoop, die de 30 jaar oude Hubble gaat vervangen, mogen verwachten. Ten eerste duurt het even voordat de nieuwe telescoop op zijn bestemming aankomen is, zo’n anderhalf miljoen kilometer van de aarde.