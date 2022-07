Dit is het eerste echte beeld door de James Webb-ruimtetelescoop

Er is ruimtegeschiedenis geschreven: het eerste officiële beeld van de James Webb-ruimtetelescoop is een feit. Het enorme gevaarte is ongeveer een half jaar na vertrek helemaal geïnstalleerd en niemand minder dan president Joe Biden mocht het beeld als een van de eerste mensen op aarde aanschouwen. Gelukkig wij nu ook.

Witte Huis-briefing Nadat NASA een officiële projectgroep heeft opgezet om onderzoek te doen naar UFO’s en er ook nog last minute een briefing werd gepland met het Witte Huis, zou je bijna denken dat er al veel meer is gezien met de ruimtetelescoop, maar NASA houdt het voor het eerste beeld nog enigszins rustig. Tenminste, rustig: het beeld geeft menig ruimtefanaat kippenvel. We hebben de afgelopen maanden hier en daar wel een kiekje gezien tijdens het afstelproces van de telescoop, maar geen enkel beeld was zo prachtig als het eerste officiële beeld dat NASA nu heeft getoond. James Webb zal veranderen hoe we als mensheid het universum bekijken en daar is dit eerste kiekje absoluut een voorbeeld van. Het beeld is in kleur en in hoge resolutie en toont de verste foto die we als mensheid ooit hebben gemaakt. James Webb maakt daarnaast gebruik van infrarood om bijvoorbeeld in de atmosfeer rondom exoplaneten te kijken. Hij kan waarschijnlijk zelfs de eerste sterrenstelsels zien die zijn ontstaan. Genoeg buildup, dit is het plaatje, dat licht laat zien dat 13 miljard jaar geleden bestond (en ja, dat is bijna het begin van het heelal!):

Download hier de grote afbeelding via de NASA-website. Carina Nebula Op de foto's die de komende dagen volgen zijn meerdere dingen te zien. Sowieso is de Carinanevel te zien (Carina Nebula). Een kraamkamer van sterren op 7.600 lichtjaar bij ons vandaan. Hier komen sterren ter wereld (of nou ja, ter universum) die massiever zijn dan onze eigen zon. Enorm indrukwekkend en daar willen we graag meer van zien en over leren. Andere foto’s die nog worden verwacht zijn van WASP-96b, de Zuidelijke Ring Nebula, Stephan's Quintet en SMACS 0723. WASP-96b is een exoplaneet waarvan we voor het eerst een kleurenfoto gaan zien. Zo hopen wetenschappers te ontdekken of ook deze exoplaneet (die pas 8 jaar geleden is ontdekt) een atmosfeer heeft. De Zuidelijke Ring Nebula is heel bijzonder omdat het een grote gaswolk bevat rondom een stervende ster, op 2.000 lichtjaar vanaf aarde.

NASA's paradepaardje De ruimtetelescoop kijkt ook uit op Stephan's Quintet en dat is belangrijk. Hier is namelijk te zien hoe verschillende sterrenstelsels met elkaar omgaan. We gaan hiervoor wat verder de ruimte in, waarbij te zien is hoe die sterrenstelsels een ‘kosmische dans’ met elkaar doen, aldus NASA. SMACS 0723 is ook interessant, want die toont waarschijnlijk extreem oude, verre sterrenstelsels. SMAC 0723 is verder dan we als mensheid ooit in de ruimte hebben kunnen kijken en hierbij kan James Webb waarschijnlijk goed laten zien wat hij kan. Er breken geweldige tijden aan voor fans van alles wat met de ruimte te maken heeft. Maar ook met onze eigen aarde. Zoals NASA het zelf stelt: “De wereld staat op het punt om weer nieuw te zijn.” Daaraan draagt Webb nu al bij. Dit eerste plaatje is zo mooi, dat het bijna nep lijkt.

Een eerder beeld vanuit de gloednieuwe ruimtetelescoop.

James Webb-ruimtetelescoop De James Webb-ruimtetelescoop werd tijdens Kerst 2021 gelanceerd. Nadat hij 1,5 miljoen kilometer had afgelegd, waarbij hij ook nog allerlei stappen moest zetten om te zorgen dat zijn gouden spiegels allemaal waren uitgeklapt, was het aan de wetenschappers om die spiegels zo af te stellen dat ze perfect zijn uitgelijnd. Alleen dan kan het 6,5 meter brede apparaat namelijk goede foto’s maken. Foto’s van de ruimte die wij nog nooit hebben kunnen zien. Het mooie is: het houdt hierbij niet op. Dinsdagmiddag volgen er meer foto’s. En daarna hopelijk nog heel veel, want NASA denkt wel een stuk of twintig jaar vooruit te kunnen met zijn nieuwe paradepaardje. Maar ook als dat niet zo is, dan heeft James ons nu al heel veel gegeven. Heel veel waar wetenschappers nog wel even zoet mee zijn.