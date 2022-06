Tegenslag voor James Webb telescoop

Het ging tot nu toe allemaal crescendo met de lancering, reis, installatie en configuratie van de James Webb Space Telescope. NASA maakte onlangs nog bekend dat de telescoop medio juli gereed is om ‘op volle sterkte’ te presteren. Die datum wordt, voor zover bekend, nog steeds gehaald, maar James Webb heeft wel haar eerste echte tegenslag, of moeten we zeggen slag, te verwerken gekregen. Hij is eind mei namelijk geraakt door een groter dan verwachtte micrometeoriet. Daardoor is zichtbare schade ontstaan aan een van de achttien primaire spiegels van de telescoop.

Micro meteoriet niet onverwacht, maar wel groot

NASA heeft er altijd rekening mee gehouden dat de James Webb Space Telescope tijdens zijn levensduur te maken ging krijgen met ruimtestof, of micro meteorieten. Dat is onvermijdelijk. Zeker bij een telescoop met een dergelijke omvang. De spiegels en constructie hebben immers wel iets weg van een grote paraplu. In het ontwerp van de James Webb is dan ook rekening gehouden met mogelijke schade. De vergulde spiegels zijn zo gebouwd dat ze contact met ruimtestof kunnen weerstaan. De afgelopen maanden is de telescoop al door verschillende micro meteorieten en ruimtestof geraakt.

De micro meteoriet die de telescoop eind mei raakte was echter groter dan verwacht, waardoor toch meer schade ontstond. Volgens NASA heeft deze inslag geen gevolgen voor de werking van de James Webb, maar de configuratie van de spiegels moet door de schade aan een van hen, wel gecorrigeerd worden.