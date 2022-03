Foto’s van James Webb Telescoop worden beter

Het eerste ‘tastbare’ resultaat van die uitlijning is inmiddels ook al te zien. James Webb stuurde een foto van een ster naar de aarde. Een ster die op 2000 lichtjaar afstand staat en zo zwak straalt dat het licht daarvan niet met het blote ook te zien is. Op de foto die de telescoop stuurde lijkt het echter een van de helderste sterren aan de hemel te zijn.

De James Webb Telescoop is na zijn reis van anderhalf miljoen kilometer nog steeds aan het ‘ontvouwen’ en configureren. Afgelopen week is in dat proces een volgende mijlpaal bereik: het voltooien van de uitlijning van de spiegels. Dat heuglijke feit werd op 11 maart door NASA gevierd.

Configuratie nog in volle gang

Hoewel de telescoop dus steeds beter gaat presteren, is de complete configuratie nog (lang) niet voltooid. De komende zes weken zal het team de resterende stappen van de configuratie en instelling doorlopen. Pas daarna kan de James Webb ook écht in gebruik genomen worden.



Het team zal de telescoop verder uitlijnen met de Near-Infrared Spectrograph, Mid-Infrared Instrument, en Near InfraRed Imager en Slitless Spectrograph. In deze fase van het proces evalueert een algoritme de prestaties van elk instrument en berekent vervolgens de uiteindelijke correcties die nodig zijn om een goed uitgelijnde telescoop voor alle wetenschappelijke doeleinden te bereiken. Daarna begint de laatste uitlijningsstap van Webb en zal het team eventuele kleine, resterende positioneringsfouten in de spiegelsegmenten aanpassen, aldus NASA.