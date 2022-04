James Webb telescoop is bijna klaar voor actie

De James Webb telescoop, min of meer de opvolger van de ‘oude’ Hubble, is klaar met zijn installatie- en kalibratieproces. Op Eerste Kerstdag 2021 werd de telescoop gelanceerd voor zijn anderhalve kilometer durende reis naar de eindbestemming. Daarna volgde een periode van enkele maanden waarin de ruimtetelescoop zichzelf ‘uitpakte’ en alle spiegels en het instrumentarium afgesteld werden. In de loop van dat proces werden al enkele indrukwekkende, steeds beter en scherper wordende, foto’s naar de Aarde gestuurd. En nu, zo meldt NASA, is hij bijna klaar voor actie.

Ingebruikname wetenschappelijke instrumenten

Om dat heuglijke feit te ‘vieren’ heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie een aantal testfoto’s van de James Webb telescoop gepubliceerd. In een video is te zien hoe de foto’s de afgelopen maanden steeds beter werden. Toch duurt het nog twee maanden voordat de ruimtetelescoop écht aan de slag kan. Deze tijd is nodig om de nu allemaal goed werkende afzonderlijke wetenschappelijke instrumenten in bedrijf te nemen, zo laat NASA weten.