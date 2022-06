Installatie James Webb-telescoop gaat goed: 1e foto op 12 juli

Pak je agenda erbij, want 12 juli is het zover: dan worden de eerste kleurenfoto’s getoond die ruimtetelescoop James Webb heeft gemaakt. We hebben natuurlijk al eerder een voorproefje gehad, maar nu is het apparaat volledig geïnstalleerd en ready for action. De eerste foto zal een iconische foto worden, want het is voor het eerst dat we zo ver de ruimte in konden kijken.

James Webb

We schreven laatst al over toch al vrij imposante foto die James Webb maakte van de ster HD84406, maar dat was slechts een test (met later een nóg mooiere foto van een ster). Het echte werk moet nog beginnen. James Webb is tijdens de kerstdagen gelanceerd en die lancering verliep heel goed. Hij gebruikte uiteindelijk zo weinig brandstof om zijn positie vast te houden, dat hij waarschijnlijk tien jaar lang meegaat in plaats van vijf jaar. Niet slecht, na een reis van 1,5 miljoen kilometer waarbij hij onderweg ook nog eens meer dan 350 opdrachten moest uitvoeren om te zorgen dat hij helemaal kon uitvouwen. Hij was in totaal een maand onderweg naar zijn eindbestemming.

Ingenieurs hebben de afgelopen maanden gezorgd dat de spiegeldelen van de telescoop zo staan dat ze één spiegel zijn. NASA schrijft: “Als het grootste en meest complexe observatorium dat ooit in de ruimte is gelanceerd, heeft Webb een voorbereidingsperiode van zes maanden doorgemaakt voordat het met wetenschappelijk werk kan beginnen, zijn instrumenten afstemt op zijn ruimteomgeving en zijn spiegels uitlijnt. Dit zorgvuldige proces, om nog maar te zwijgen over de jaren van ontwikkeling van nieuwe technologie en missieplanning, heeft geleid tot de eerste beelden en gegevens: een demonstratie van Webb op volle kracht, klaar om aan zijn wetenschappelijke missie te beginnen en het infrarooduniversum te ontvouwen.”