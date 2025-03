De maanlanding van Blue Ghost is adembenemend om te zien

Blue Ghost is afgelopen weekend op de maan geland en daar zijn nu de beelden van prijsgegeven. Beelden zo mooi, dat ze bijna met CGI lijken te zijn gemaakt. Het is toch echt, echt. We zien het maanoppervlak haarscherp in beeld.

Blue Ghost

Blue Ghost was vanaf 15 januari onderweg naar de maan, die zo’n 384.400 kilometer ver is. Hij kwam zondagochtend rond de klok van half 10 aan (Nederlandse tijd) en dat is een mijlpaal voor Firefly Aerospace. Het is namelijk een privaat bedrijf dat nu voor het eerst zo’n belangrijke stap heeft gezet in het verkennen van de ruimte. En stappen zetten in combinatie met de maan, dat doet natuurlijk denken aan die ene iconische quote van astronaut Neil Armstrong, die in 1969 als eerste mens voet op de maan zette. “Een kleine stap voor de mens, een grote sprong voor de mensheid.” Zo’n zelfde quote heeft Firefly ook bedacht.

Dat schreef het bij de landing: “We hebben bevestiging dat #BlueGhost de landing heeft volgehouden! Firefly is zojuist het eerste commerciële bedrijf in de geschiedenis geworden dat een volledig geslaagde maanlanding heeft gemaakt. Deze kleine stap op de Maan betekent een grote sprong in commerciële exploratie. Felicitaties aan het hele Firefly team, onze missiepartners en onze klant @NASA voor deze ongelooflijke prestatie die de weg vrijmaakt voor toekomstige missies naar de Maan en Mars.”