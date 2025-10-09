Ray-Ban en Oakley tillen slimme brillen naar nieuw niveau

De samenwerking tussen Meta en EssilorLuxottica (het moederbedrijf van Ray-Ban en Oakley) krijgt dit najaar een grote update. Tijdens Meta Connect zijn twee nieuwe generaties slimme brillen onthuld: de Ray-Ban Meta Gen 2 en de Oakley Meta Vanguard. Beide modellen laten zien dat AI-brillen zich ontwikkelen van een gadget naar een volwaardig techproduct voor dagelijks gebruik – van straat tot sportveld.

Ray-Ban Meta Gen 2: slanker, slimmer en krachtiger

De nieuwe Ray-Ban Meta is de opvolger van de eerste generatie AI-bril die wereldwijd miljoenen keer werd verkocht. Deze vernieuwde versie heeft nu een dubbele accuduur (tot 8 uur op één lading), een 12MP-camera met 3K Ultra HD-video en verbeterde open-ear speakers met vijf microfoons voor een nog helderder geluid.

Nieuw zijn ook de opnamemodi, zoals hyperlapse en slow motion, waarmee gebruikers handsfree korte video’s kunnen vastleggen in bioscoopkwaliteit. Daarnaast herkent de bril gezichten beter bij video-opnames, en komt er later dit jaar een software-update met Conversation Focus, waarmee de bril stemmen in gesprekken kan isoleren van achtergrondgeluid.

De brillen blijven trouw aan het klassieke Ray-Ban-design met bekende modellen als de Wayfarer, Headliner en Skyler. Elk model is verkrijgbaar met Transitions-lenzen, die automatisch meekleuren met het licht. De Gen 2 verschijnt in drie nieuwe tinten — Cosmic Blue, Mystic Violet en Asteroid Grey — plus een exclusieve Matte Transparent Limited Edition met robijnrode lenzen.

De adviesprijs start bij €419,- voor de standaarduitvoering en €559,- voor de limited edition. De brillen zijn vanaf nu verkrijgbaar in Nederland via Ray-Ban.com, Meta.com en geselecteerde winkels zoals Sunglass Hut en LensCrafters.

“Brillen zijn de snelstgroeiende categorie in wearables,” zegt Rocco Basilico, Chief Wearables Officer bij EssilorLuxottica. “We bewijzen dat iconisch design en AI-technologie samen een nieuwe standaard zetten voor draagbare technologie.”

Oplaadcase, Meta AI-app en handsfree bediening

De Ray-Ban Meta Gen 2 wordt geleverd met een compacte oplaadcase waarmee je de bril onderweg eenvoudig van extra energie kunt voorzien – hierdoor haal je zelfs dagenlang draagplezier zonder telkens een stopcontact nodig te hebben. Volgens de specificaties kan de bril ongeveer 8 uur meegaan op een volle lading, en de case voegt extra uren aan toe.

De bediening is volledig gericht op gemak: met spraakopdrachten (“Hey Meta …”), een geïntegreerd touchpad en een capture-knop kun je foto’s maken, video’s starten, muziek afspelen of berichten beheren – alles zonder je telefoon uit je zak te halen.

De bril werkt samen met de Meta AI-app, die essentieel is voor het gebruik: via de app kun je de bril instellen, software-updates ontvangen, foto’s en video’s importeren of delen, en instellingen zoals touch-gevoeligheid, notificaties en cameravoorkeuren beheren.