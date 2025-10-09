Ray-Ban en Oakley tillen slimme brillen naar nieuw niveau

By: Jeroen de Hooge
De samenwerking tussen Meta en EssilorLuxottica (het moederbedrijf van Ray-Ban en Oakley) krijgt dit najaar een grote update. Tijdens Meta Connect zijn twee nieuwe generaties slimme brillen onthuld: de Ray-Ban Meta Gen 2 en de Oakley Meta Vanguard. Beide modellen laten zien dat AI-brillen zich ontwikkelen van een gadget naar een volwaardig techproduct voor dagelijks gebruik – van straat tot sportveld.
De nieuwe Ray-Ban Meta is de opvolger van de eerste generatie AI-bril die wereldwijd miljoenen keer werd verkocht. Deze vernieuwde versie heeft nu een dubbele accuduur (tot 8 uur op één lading), een 12MP-camera met 3K Ultra HD-video en verbeterde open-ear speakers met vijf microfoons voor een nog helderder geluid.
Nieuw zijn ook de opnamemodi, zoals hyperlapse en slow motion, waarmee gebruikers handsfree korte video’s kunnen vastleggen in bioscoopkwaliteit. Daarnaast herkent de bril gezichten beter bij video-opnames, en komt er later dit jaar een software-update met Conversation Focus, waarmee de bril stemmen in gesprekken kan isoleren van achtergrondgeluid.
De brillen blijven trouw aan het klassieke Ray-Ban-design met bekende modellen als de Wayfarer, Headliner en Skyler. Elk model is verkrijgbaar met Transitions-lenzen, die automatisch meekleuren met het licht. De Gen 2 verschijnt in drie nieuwe tinten — Cosmic Blue, Mystic Violet en Asteroid Grey — plus een exclusieve Matte Transparent Limited Edition met robijnrode lenzen.
De adviesprijs start bij €419,- voor de standaarduitvoering en €559,- voor de limited edition. De brillen zijn vanaf nu verkrijgbaar in Nederland via Ray-Ban.com, Meta.com en geselecteerde winkels zoals Sunglass Hut en LensCrafters.
“Brillen zijn de snelstgroeiende categorie in wearables,” zegt Rocco Basilico, Chief Wearables Officer bij EssilorLuxottica. “We bewijzen dat iconisch design en AI-technologie samen een nieuwe standaard zetten voor draagbare technologie.”
De Ray-Ban Meta Gen 2 wordt geleverd met een compacte oplaadcase waarmee je de bril onderweg eenvoudig van extra energie kunt voorzien – hierdoor haal je zelfs dagenlang draagplezier zonder telkens een stopcontact nodig te hebben. Volgens de specificaties kan de bril ongeveer 8 uur meegaan op een volle lading, en de case voegt extra uren aan toe.
De bediening is volledig gericht op gemak: met spraakopdrachten (“Hey Meta …”), een geïntegreerd touchpad en een capture-knop kun je foto’s maken, video’s starten, muziek afspelen of berichten beheren – alles zonder je telefoon uit je zak te halen.
De bril werkt samen met de Meta AI-app, die essentieel is voor het gebruik: via de app kun je de bril instellen, software-updates ontvangen, foto’s en video’s importeren of delen, en instellingen zoals touch-gevoeligheid, notificaties en cameravoorkeuren beheren.
Waar Ray-Ban zich richt op stijl en lifestyle, brengt Oakley met de nieuwe Meta Vanguard de technologie naar de sportwereld. Deze bril is speciaal ontwikkeld voor atleten en biedt real-time integratie met fitnessapps zoals Garmin en Strava, zodat prestaties automatisch worden bijgehouden zonder telefoon of smartwatch.
Met spraakcommando’s als “Hey Meta, wat is mijn hartslag?” krijgen sporters directe feedback via LED-notificaties of audio, terwijl de bril dankzij Garmin Autocapture automatisch mijlpalen registreert. De 12MP groothoekcamera met 3K-resolutie legt trainingen vast in first-person-perspectief, inclusief slow motion en hyperlapse.
De batterij houdt het tot negen uur vol, met zes uur continue audio. Dankzij de oplaadcase komt daar nog eens 36 uur bij. De bril is IP67-gecertificeerd, dus bestand tegen regen, stof en modder.
Oakley gebruikt zijn bekende PRIZM-glazentechnologie, die kleuren versterkt en contrast verhoogt — ideaal voor fietsen, skiën of hardlopen. Er zijn vier combinaties beschikbaar, waaronder Matte Black met PRIZM 24K en Matte White met PRIZM Sapphire.
“Oakley heeft altijd de grenzen van sport en technologie verlegd,” zegt Caio Amato, Global President van Oakley. “Met Meta Vanguard maken we van AI een natuurlijk onderdeel van atletische prestaties.”
De Ray-Ban Meta Gen 2 is per direct verkrijgbaar. De Oakley Meta Vanguard verschijnt binnenkort in Nederland en zit bij de eerste releasegolf, naast onder meer Duitsland, Frankrijk, de VS en Australië.
Met deze dubbele lancering versterken Meta en EssilorLuxottica hun positie in de snelgroeiende markt van slimme brillen met AI. Een markt waarin stijl, technologie en functionaliteit steeds meer samenvloeien.
