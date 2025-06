Oakley Meta HSTN: Meta en Oakley onthullen slimme sportbril met AI en 3K-camera

Meta en Oakley hebben de handen ineengeslagen en komen met een slimme AI-bril, die niet alleen je sportprestaties ondersteunt, maar ook je digitale assistent is. De Oakley Meta HSTN is gebaseerd op Oakley’s bekende HSTN-model, maar zit volgepakt met technologie die we tot nu toe alleen zagen in de Ray-Ban Meta smart glasses. Alleen is dit model net even wat robuuster, slimmer en sportiever.

Van zonnebril naar high-performance AI-device

Wat deze bril onderscheidt, is niet alleen het sportieve uiterlijk. Meta heeft flink gesleuteld aan de binnenkant. Zo is de camera opgewaardeerd naar 3K-resolutie, een flinke sprong ten opzichte van de 1080p-camera in de Ray-Ban-versie. Daarmee kun je moeiteloos je mountainbike-afdaling of hardlooproute vastleggen in haarscherp beeld – zonder je telefoon aan te raken.

De batterijduur is ook indrukwekkend: bij gemiddeld gebruik houdt de bril het tot acht uur vol. Met de bijgeleverde oplaadcase verleng je dat zelfs met nog eens 48 uur. Handig als je op meerdaagse sporttrips bent of simpelweg vergeet op te laden.

Handsfree met AI

Zoals we inmiddels gewend zijn van Meta’s slimme brillen, kun je ook de Oakley Meta HSTN bedienen met je stem. Zeg simpelweg “Hey Meta” en je kunt direct een video starten, het weer opvragen of zelfs een vertaling laten uitvoeren — allemaal zonder een hand van het stuur of racket te halen. De bril is spatwaterdicht (IPX4), dus een regenbui hoeft je niet tegen te houden.

Volgens Meta wordt deze bril een soort verlengstuk van je sportleven. Denk aan routes uitstippelen, realtime feedback, of je prestaties combineren met AI-inzichten. Hoewel die functies nog in ontwikkeling lijken, is het duidelijk dat deze bril de eerste stap is richting een generatie ‘slimme wearables’ die verder gaan dan notificaties of muziekbediening.