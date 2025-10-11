Deze humanoïde robot is binnenkort bij mensen thuis te vinden

De een zegt dat de robotbubbel op barsten staat, de ander maakt juist robots en brengt ze nu voor het eerst naar echte huishoudens. De verschillen zijn enorm, maar het lijkt erop dat Figure 03 nu voor het eerst door huishoudens wordt geadopteerd. Figure AI introduceerde de huisrobot een paar dagen geleden.
We dromen er allemaal van: een soort Rosie uit de Jetsons thuis hebben. Zij kan allemaal rotklussen doen, zoals stofzuigen, afstoffen, afwassen en zelfs koken. We hebben haar ook zien helpen bij het opvoeden van de kinderen en de functie van persoonlijke assistent zien uitvoeren: ideaal. Al is het ook eng: wat als Rosie zich tegen The Jetsons keert?
Mondjesmaat wordt er getest met mens-achtige robots voor thuis. Het Noorse 1X is daar al vrij ver mee, maar dus ook Amerikaanse Figure AI met zijn Figure 03. De robot werkt dankzij het AI-model Vision Language Action en kan allerlei klussen doen in huis, ook als de meubels niet steeds op dezelfde plek staan en er bijvoorbeeld rommel in huis ligt.
De robot kan elk voorwerp oprapen en dat geldt ook voor objecten die hij niet kent. In een video zien we hoe hij een bal gooit met de hond, handdoeken en kopjes opruimt en de planten water geeft. Ook zou hij de afwas kunnen doen. Het werkt zo goed, dat mensen zich afvragen of het geen AI-robot is, in plaats van een robot die draait op AI.
Figure 03 meet 1,70 meter en weegt 60 kilogram. Na het opladen kan hij 5 uur werken. Klinkt handig, maar er is nog geen prijs voor de robot bekend. Wel zou hij klaar zijn voor de massaproductie. Waarschijnlijk wordt het apparaat enorm duur: als er voor de tafelrobot die Apple in de maak zou hebben al 1.000 euro wordt gevraagd en voor de Optimus van Tesla zo’n 20.000 tot 30.000 euro, terwijl die minder kan, dan wordt Figure 03 waarschijnlijk vooral een toevoeging voor rijke huishoudens. Aan de andere kant kan dat ervoor zorgen dat de schaal omhoog kan en dat het product goedkoper wordt, waardoor de robot toegankelijker zou worden voor andere huishoudens.
Bovendien is het de vraag hoe handig deze humanoide robots nu echt zijn: Figure 03 kan wel kleren opvouwen en de vaatwasser inruimen, maar niet zonder menselijke hulp. Hij kan de wasautomaat wel inladen, maar hij kan niet op start drukken. Ook als hij iets laat vallen, dan komt het regelmatig voor dat een mens het moet oppakken: ondanks dat hij alles zou kunnen oppakken. Time sprak met de makers van de robot en dat biedt net even meer verdieping dan de extreem gelikte lanceervideo van de mens-achtige robot.
De Figure 02-robots van het merk zijn ondertussen alvast geld aan het verdienen om hun opvolger te bekostigen: er werken er een aantal 10-uur durende shifts in de BMW-fabriek. Figure AI’s CEO Brett Adcock is enorm overtuigd over de robots: “In de komende tien jaar – misschien zelfs minder dan tien jaar – zal het grootste bedrijf ter wereld een bedrijf zijn dat humanoïde robots maakt. Elk huishouden zal een humanoïde hebben die huishoudelijke taken zal uitvoeren, van het leeghalen van de vaatwasser tot het opmaken van het bed. We denken dat er miljarden zullen zijn die elke dag aan het werk zijn. Ze zullen in de gezondheidszorg werken en uiteindelijk ook in de ruimte, waar ze zullen helpen bij het bouwen van kolonies in de ruimte en op verschillende planeten.”
Het gaat dus vrij ver, zeker als je bedenkt dat we als mensen in eerste instantie vooral graag zouden zien dat gewoon onze sokken bij elkaar worden gezocht en schoon en wel in de sokkenla verdwijnen. Maar als we Adcock mogen geloven, zijn we daar dus al veel dichter bij in de buurt dan je zou denken.