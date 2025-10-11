Deze humanoïde robot is binnenkort bij mensen thuis te vinden

De een zegt dat de robotbubbel op barsten staat, de ander maakt juist robots en brengt ze nu voor het eerst naar echte huishoudens. De verschillen zijn enorm, maar het lijkt erop dat Figure 03 nu voor het eerst door huishoudens wordt geadopteerd. Figure AI introduceerde de huisrobot een paar dagen geleden.

Dromen van Rosie

We dromen er allemaal van: een soort Rosie uit de Jetsons thuis hebben. Zij kan allemaal rotklussen doen, zoals stofzuigen, afstoffen, afwassen en zelfs koken. We hebben haar ook zien helpen bij het opvoeden van de kinderen en de functie van persoonlijke assistent zien uitvoeren: ideaal. Al is het ook eng: wat als Rosie zich tegen The Jetsons keert?