Fujifilm komt met nieuwe Instax mini LiPlay+-camera met ‘geluidsfoto’s’

Er is een nieuwe Instax-camera uit: minder gekke kleurtjes, maar wel voor het eerst een selfiecamera. Fujifilm heeft zich voor de naam van het product duidelijk laten inspireren door K-popgroepen: hij heet Instax mini LiPlay+.

Instax mini LiPlay+

Het is een Instax waarmee je niet standaard een ‘polaroid’ maakt, maar juist kunt kiezen of je de foto wil printen of hem toch liever digitaal wil gebruiken. Dat past goed bij de route die Instax de afgelopen jaren heeft afgelegd: het begon met een instant-camera waar dus direct een foto uitrolde, toen kwam er een kleine, ei-achtige variant die juist alleen digitaal schoot en LiPlay+ is dus een camera die je de keuze biedt. Of, zoals Fujifilm het noemt: “digitale technologie met de charme van instant fotografie”. Je kiest daarnaast zelf in de app hoe je foto’s wil printen: natuurlijk of juist met wat rijkere kleuren. Je kunt daarnaast meer dan 60 omlijstingen kiezen in de app.

Naast dat het de eerste Instax-camera is met ingebouwde selfiecamera, is dit ook de eerste met de vernieuwde Layered Photo Mode en Instax Sound Print. Die laatste laat je tot 10 seconden aan geluid opnemen: hiervan wordt een QR-code gemaakt die op de foto wordt meegeprint, zodat je persoonlijke boodschappen met familie kunt delen, of een nog betere herinnering aan dat feestje. De Layered Photo Mode laat je selfies combineren met achtergronden, waardoor je rints met lagen krijgt om je meer diepte te geven. De frontcamera is dus ook helemaal nieuw en je kunt op het LCD-scherm zien of het wat wordt met je selfie.