Fujifilm kondigt een nieuwe ‘Polaroid’ aan: Instax Mini 41

Meer een soort Polaroid

Wat opvalt is dat hij qua design ook meer naar een Polaroid neigt, met zijn half-half look. Daarnaast past hij automatisch het licht aan en kun je makkelijker een foto maken die goed bij het moment past, of het nou overdag is of op een wat meer schemerig feestje. Daarnaast biedt de camera een close-up modus waarmee je goede foto’s schiet op 30 tot 50 centimeter afstand, waarbij je alleen hoeft te draaien aan de lens om de modus te gebruiken. Close-up Mode zet het object op je foto in het midden neer. Zo maak je snelller een esthetisch mooie foto.

Instax zijn fysieke foto’s en het blijft bijzonder dat het desondanks zo’n hit is: immers doen we steeds meer digitaal. Dat zien ze bij Fujifilm ook, waardoor ze een app in het leven hebben geroepen: Up. Ook deze camera maakt ook gebruik van die Instax Up-app, waarmee je foto’s in hoge kwaliteit kunt scannen, organiseren en vervolgens op social media kunt delen in galerijvorm. De camera kost 109,99 euro en wordt binnenkort verwacht.