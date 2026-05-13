Ze zien eruit als Totoro van de wereldberoemde film My Neighbor Totoro van Studio Ghibli, maar het zijn de nieuwe robothuisdieren van SwitchBot. Ze zijn knuffelbaar, hebben grote ogen en kunnen reageren op gebaren en spraakaanwijzingen. Daarnaast onthouden ze alles wat ze zien.

SwitchBot Noa en Niko

Er is veel te doen rondom robots voor kinderen, zeker wanneer er AI en camera's bij komen kijken. Mensen zijn toch bang dat er wordt meegekeken, maar ook dat het kind rare antwoorden krijgt van zijn robot. Toch durft SwitchBot het aan met de nieuwe Kata Friends, zoals Noa en Niko eigenlijk heten. Ze hebben allebei een soort aanwezigheid in je huis en het zijn AI-robothuisdieren die 'met je meegroeien en in persoonlijkheid veranderen op basis van hoe het apparaat is opgegroeid'.

De pluizige dieren zijn gemaakt met een large language model dat lokaal draait en dat betekent dat er in principe geen wifi nodig om te werken. Hun ogen zijn lcd-schermpjes en ze kunnen vijf verschillende emoties weergeven met die ogen. Ze kunnen zich door het huis manouvreren door hun voeten, omdat dat wielen zijn. Je kunt gewoon 'Kom hier!' roepen en dan komt het huisdier naar je toegesneld. De sensoren zorgen dat ze tegen niks aanrijden en via de camera in hun neus kunnen ze vervolgens mensen herkennen.

Robothuisdier

Op hun lijven zijn 12 aanraakgevoelige sensoren toegevoegd en dat betekent dat hij goed kan 'voelen' waar je hem aanraakt. Hij zal dan ook reageren door met zijn armen te gaan zwaaien. Praat je veel tegen je AI-huisdier en toe je dat in een vrolijke toon, dan zal hij ook vrolijk reageren. Zit je alleen, dan komt hij ook naar je toe om je gezelschap te houden. Hij weet precies wie wie is in huis. Je kunt hem opladen via de dock, want er zit boven zijn staartje een oplaadsensor. Hij heeft 8 uur nodig om weer even zichzelf te worden.

Het apparaat onthoudt alles wat hij ziet, inclusief hoe vaak je hem knuffelt. Hij kan foto's maken en herinneringen ophalen. Het apparaat kost 700 euro, maar daar komt nog wel een abonnement van zo'n 13 euro per maand. Het is dus geen goedkoop huisdier, maar hij is wel goedkoper dan een hondje van de fokker.