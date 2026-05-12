Altijd al het gevoel gehad dat je computermuis te groot is om hem overal mee naartoe te nemen? Logitech werkt aan de oplossing: een opvouwbare muis.

De Duitse website Winfuture deelde gelekte foto’s van een Logitech-muis met een wel heel bijzonder ontwerp. Hij valt namelijk in te klappen. Ingeklapt lijkt het een beetje op een ouderwetse mobiele telefoon met clamshell-design, en uitgeklapt heeft het veel weg van Microsofts Arc-muis.

Logitechs vouwbare muis

De foto’s komen schijnbaar van marketingmateriaal. De muis is dan ook nog niet officieel aangekondigd, maar dat zou in de toekomst wel gebeuren. Opvallend is ook dat de muis ‘adaptive touch scrolling’ heeft in plaats van een scrollwheel. Het ontwerp van de muis maakt hem meteen geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen.

De diverse productfoto’s die zijn gelekt tonen hoe de muis bijvoorbeeld op werk en in het café gebruikt wordt. Het idee is dat de muis overal mee naartoe genomen kan worden, aangezien hij opgebouwd kan worden en zo makkelijk in je zak past.

Helaas zijn er verder nog weinig details bekend. Logitech zelf heeft nog niet gereageerd op de geruchten, en ook over de prijs en releasedatum kunnen we alleen maar gissen.

Tot er een officiële aankondiging volgt, kunnen we dus alleen nog maar gissen naar de precieze details over deze Logitech-muis. Het is in ieder geval goed om te zien dat er nog altijd geëxperimenteerd wordt met deze essentiële accessoire waar vele miljoenen mensen dagelijks gebruik van maken.