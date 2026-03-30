Dyson heeft al veel producten gemaakt: van fohns tot stofzuigers en van luchtreinigers tot koptelefoons. Maar er zit meer in, denken we. Als er immers iets is waarmee Dyson wel raad weet, dan zijn het luchtstromen, dus er zijn nog veel productgroepen waar wij het Britse bedrijf van Sir James Dyson nog wel naartoe zien bewegen.

Partyspeaker

Het heeft zich al met audio bemoeid door met de OnTrac te komen, de flinke hoofdtelefoon met zijn opvallende uiterlijk. Het geluid wat die voortbracht was helemaal niet slecht en het is dan ook afwachten tot Dyson met meer komt. Maar zou dat ‘meer’ niet een partyspeaker kunnen zijn? Dat heeft ook alles met luchtstromen te maken, dus het zou ons niets verbazen als Dyson met een kleine of een grote partyspeaker komt om ook op die manier zichtbaar te zijn in huis.

Airfryer

Wat ons misschien wel het beste idee lijkt voor Dyson, dat is een Airfryer maken. Lekkere warme lucht, dat kan Dyson ook goed maken met zijn Hot+Cool-apparaat en dat is dus ook ideaal voor nog een tandje heter, namelijk zo’n mini-oventje. Airfyers passen wat ons betreft ook helemaal in de Dyson Dream, al heeft Dyson zich tot nu toe nog niet echt gestort op de wereld van de keuken : maar de meeste stofzuig- en mopactie komt wel voort uit wat er in de keuken gebeurt.

Een windmolentje

Het zal niet heel hard gaan, maar het kan ook voor educatie een belangrijke rol hebben: een windmolentje van Dyson dat als een soort weerstation geldt. Hij kan misschien ook een klein beetje stroom opwekken om het weerstation bijvoorbeeld de energie te geven voor een mooi schermpje. Dyson is zelf ook veel met duurzaamheid bezig in eigen land, dus het zou helemaal zo gek niet zijn.

Keukenafzuiging

Je hebt nu van die mooie afzuigers die niet meer een kap zijn, maar vanaf beneden alle nare luchten opzuigen: we zien Dyson nog wel met een oplossing komen om dat ook te doen. Vieze geurtjes elimineren is belangrijk en dat is ook wat bij keukenafzuiging gebeurt (naast een aantal andere gezondheidstoepassingen). Helemaal kijkend naar de Zone van Dyson die je voor je mond gebruikte voor gefilterde lucht, is een afzuiger helemaal zo gek nog niet.

Gereedschap