Figure AI's robots stelen de spotlight met hun werkskills



Is het de prachtige kleurstelling in de video, zijn het de mooie robots , zijn het hun werkvaardigheden? Wij denken dat het een combinatie van deze drie dingen is waardoor het internet een nieuwe obsessie heeft. Kijken naar de onderstaande video waarin Figure AI' s robot pakketjes verwerkt in een distributiecentrum heeft iets rustgevends.

Sterker nog, het is niet zomaar een video, het is een livestream waarin je al 7 dagen kunt zien hoe een robot pakketjes verwerkt in plastic tassen, zoals we bijvoorbeeld kennen van Shein. Het is een geweldige manier om je product te laten zien, dat moge duidelijk zijn. Op 13 mei begon het project, waarbij Figure 03-robots acht uur lang streepjescodes checkt op kleine pakketjes, van zowel plastic zakken tot kartonen dozen.

Ze zijn er autonoom mee bezig, er komt geen mens aan te pas. Uiteindelijk was het de bedoeling om te tonen: deze robots kunnen een hele werkdag onafgebroken aan de slag. Dat kunnen ze dankzij het Helix 02 neurale netwerk waarop ze leunen om hun lichaam te beheersen. De robots staan in een netwerk met elkaar om zo met elkaar te kunnen communiceren . Ze kunnen ook een andere robot charteren om het over te nemen, wanneer er bijvoorbeeld een batterijwissel nodig is.

Livestream waar zelfs op gewed wordt

Het werd uiteindelijk toch een beetje anders: het bedrijf wilde de livestream zo lang mogelijk gaande houden. Een viral rage is geboren, want mensen gaan op Polymarket zelfs wedden op hoe lang de robots het nog volhouden zonder stukt te gaan. De livestream gaat dan ook net zo lang door tot de robots niet meer kunnen. De robots krijgen ook namen, zoals Jim, Frank en Gary.

Het maakt op bijzondere wijze duidelijk wat het verschil is tussen een mens en een machine. De machine raakt niet afgeleid, heeft geen plaspauze nodig en hoeft ook niet te slapen. Het enige wat hij af en toe moet doen is een verse batterij krijgen. Wel heeft de robot last van het feit dat hij soms bepaalde dingen niet goed vastpakt en dan laat vallen, waarbij een mens iets sneller is in het goed aanpakken van een pakketje en het sneller vinden van de streepjescode.

De robots van Figure werken overigens ook al echt in fabrieken: bij BMW is er een legertje Figure 02-robots in dienst om metaal te verwerken. De robots hebben hun bijdrage al geleverd aan 30.000 BMW X3's.